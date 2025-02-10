В ВСУ стартует обновленная программа базовой военной подготовки: что изменилось для новобранцев

С 10 февраля 2025 года вступает в силу обновленная программа базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для военнослужащих, которая, несмотря на сохранение общей продолжительности обучения в 1.5 месяца, получила значительные усовершенствования.

В программе учтены предложения элитных боевых воинских частей, а процесс совершенствования возглавил заместитель главнокомандующего ВС Украины полковник Олег Апостол.

Основные нововведения программы включают:

"Нулевой день" - день адаптации, который помогает гражданским быстрее привыкнуть к военной среде.

- день адаптации, который помогает гражданским быстрее привыкнуть к военной среде. Расширенный курс психологической подготовки , который помогает военнослужащим лучше справляться со стрессовыми ситуациями на поле боя.

, который помогает военнослужащим лучше справляться со стрессовыми ситуациями на поле боя. Изучение программного обеспечения "Крапива", которое является важным инструментом для современного ведения боевых действий.

Расширенный курс по домедицинской помощи , необходимый для оказания первой помощи во время боев.

, необходимый для оказания первой помощи во время боев. Добавлена маршевая подготовка, включающая физические тренировки для повышения выносливости.

Кроме того, программа содержит усовершенствованные стрелковые упражнения на коротких дистанциях (до 100 м) для тренировки в условиях непосредственного контакта с врагом.

В частности, планируется выделение дополнительных боеприпасов для таких упражнений. Также программа включает подготовку к просмотрам фильмов виртуальной реальности "Первый бой", способствующих развитию психологической устойчивости.

Заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник подчеркнул, что новая программа базовой общевойсковой подготовки является результатом детального анализа боевого опыта украинских подразделений.

Он отметил, что в рамках обновления программы был оптимизирован учебный процесс: убраны устаревшие элементы, а акцент сделан на практические навыки, психологическую устойчивость и другие ключевые аспекты, необходимые для успешной работы военнослужащих на современном поле боя.

Программа состоит из четырех основных блоков:

Ознакомительный курс - 8 часов.

- 8 часов. Курс индивидуальной подготовки - 107 часов.

- 107 часов. Обучение действий в составе подразделения - 209 часов.

- 209 часов. Комплексное тактическое занятие - 48 часов.

По результатам успешного обучения военнослужащие получают сертификат и квалификацию по ВОС-100 "стрелок".

Следующий этап подготовки предусматривает профессиональные курсы в соответствии с должностями в боевых подразделениях, где военнослужащие получат углубленные знания и навыки по конкретной военно-учетной специальности.