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ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области

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Украина, Пятница 21 октября 2022 19:27
ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области Фото: ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 21 октября, Вооруженные силы Украины стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Юг".

"На Херсонщине Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

По информации оперативного командования, стабилизационные мероприятия были проведены в следующих селах:

  • Новодмитровка;
  • Костырка;
  • Черешневое;
  • Новониколаевка;
  • Новопетровка;
  • Голубое.

ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области

Напомним, что ВСУ освободить уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Также стало известно, что ВСУ могут освободить Херсон и часть Донбасса до декабря.

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