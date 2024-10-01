ВСУ направляют усилия на срыв планов наступления РФ, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 1 октября, на фронте с начала суток произошло 110 боев. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения боевого потенциала противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня враг нанес 2 ракетных удара (2 ракеты), 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 104 КАБ), 446 ударов дронами-камикадзе и осуществил 2713 обстрелов позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские террористы пять раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Старицы и Волчанска. У последнего продолжается еще один бой. Ситуация контролируемая.

"По имеющейся информации на данном направлении сегодня противник потерял 89 человек убитыми и ранеными, также украинскими защитниками уничтожены две и повреждены три единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Враг совершил 23 атаки на наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время 13 боев в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки завершились, еще десять атак продолжается.

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу. Три боя до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часов Яра, Григорьевки и Ступочков. На Торецком направлении оккупанты сегодня десять раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в пяти локациях.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом враг совершил 22 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки. Три боя на направлении еще продолжаются.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 61 и ранили 102 оккупанта. Уничтожены шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и склад боеприпасов. Также повреждены три вражеских ББМ и две единицы автомобильной техники захватчиков", - уточнили в Генштабе.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 21 бой. До сих пор продолжается восемь атак оккупационных войск вблизи Горняка, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.

На Времивском направлении враг пытался прорваться к Богоявленке, но помешали этому наши мужественные защитники.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил три безуспешные атаки неподалеку от населенных пунктов Новоданиловки и Малых Щербаков. Продолжается атака вблизи Каменского. Ситуация контролируемая.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Кроме того, Генштаб отметил украинских воинов из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, стойко сдерживающих нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте.