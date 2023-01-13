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ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара

Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска не захватили Соледар. Их заявления о якобы "взятии" города не соответствуют действительности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", - сказал Череватый изданию и таким образом опроверг заявления РФ.

Впрочем, раскрывать деталей он не стал по причинам безопасности.

Что сказали россияне

Напомним, сегодня Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждают, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте".

Информационный шум оккупантов

Отметим, ранее в ВСУ предупредили украинцев, враг специально разгоняет информационный шум на тему Соледара, ведь пытается посеять уныние в собственных силах среди украинского населения.

Там объяснили, сейчас РФ бросила на Соледар боеспособные подразделения вагнеровцев, но украинская оборона достойно держится, несмотря на нашествие врага.

Данные Минобороны Украины

Напомним, еще утром заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Соледаре эта ночь оказалась горячей, там продолжались ожесточенные бои. Но она отметила, что наши бойцы в тяжелейших условиях держат оборону.

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