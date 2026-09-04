ВСУ опровергли фейк РФ о захвате села Храповщина Сумской области

По информации бригады, некоторые российские пропагандистские паблики распространяют данные о якобы захвате села Храповщина, расположенном в зоне ответственности 47 ОМБр. В бригаде подчеркнули, что это очередная дезинформация врага.

"Прорыв обороны не было. Воины 47 ОМБр продолжают держать определенные рубежи", - говорится в сообщении.

В бригаде призывали критически относиться к любым информационно-психологическим операциям врага.