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В ВСУ спрогнозировали, когда РФ может нанести новый массированный удар по Украине

Фото: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита "Большой двадцатки", который пройдет на Бали 15-16 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Все же события надвигаются... и саммит "двадцатки". Они крайне любят примерно на такие дни провести какие-то провокации", - заявил Игнат.

При этом он отметил, что хотя Россия и продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, они все же значительно исчерпали свои запасы.

"Те ракеты, которые были у них до полномасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали... Это очень сложный процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается", - объяснил он.

Также Игнат подчеркнул, что выпустив невероятное количество ракет по Украине, оккупанты не могут себе позволить часто выпускать такие же залпы, как, например, 10 октября. Поэтому они накапливают свой запас, чтобы в определенный момент нанести удар.

Напомним, ранее Игнат предупреждал, что враг начал накапливать ракеты, чтобы нанести новый массированный удар по Украине.

Также недавно президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может готовить новые массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре.

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