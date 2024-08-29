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ВСУ замедлили продвижение в Курской области и стабилизируют ситуацию, - ISW

Фото: украинские военные закрепляются в Курской области (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Валерий Савицкий

Продвижение ВСУ в Курской области замедлилось. Военные пытаются укрепиться и удержать отдельные районы, которые они недавно взяли под контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным российских военных блогеров, темп атак украинских военных в Курской области замедлился. ВСУ пытаются удержать и укрепить отдельные районы.

Другие военные блогеры утверждали, что российские войска постепенно стабилизируют ситуацию в Курской области. На обнародованных 28 августа геолокационных кадрах видно, как российские войска действуют в восточном поселке Коренево. Это свидетельствует о том, что ВСУ, вероятно, недавно отошли из этого района, а российские войска восстановили некоторые утраченные позиции.

Один из российских военных блогеров утверждал, что украинские войска продвинулись мимо сел Ветрено, Кремяное и Шептуховка (все к востоку и северо-востоку от Коренево); в пределах восточного Нечаева и Черкасского Поречного (оба к северо-востоку от Суджи); и в полях к югу от поселков Спальное (к юго-востоку от Суджи).

Российские блогеры утверждают, что подразделения 810-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ) зачистили Спальное и восстановили контроль над населенным пунктом.

Минобороны России и другие российские источники утверждают, что ВСУ также атаковали к востоку от Кореневого у Ольговки, к северу от Суджи у Малой Локны, к востоку от Суджи у Русской Конопельки и к юго-востоку от Суджи у села Борки.

Между тем другой российский блогер 28 августа заявил, что россияне отбили попытки ВСУ пересечь международную границу вблизи Журавлевки в Белгородской области (к юго-западу от Белгорода и к северу от Харькова).

Пополнение призывниками в Курской области

Президент Чечни Рамзан Кадыров, командир чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов и другие российские источники признали, что в Курской области воюют российские призывники.

Российское оппозиционное издание "Мобилизационные новости" сообщило, что командование армии РФ планирует отправить в Курскую область призывников из 290-го ракетного полка (7-й ракетный корпус 27-й ракетной армии) и 2187-го полка воздушно-десантных войск (98-я бригада).

Операция ВСУ в Курской области

С 6 августа в Курской области проходит операция украинской армии по взятию под контроль населенных пунктов. Военные пытаются создать буферную зону на границе Сумской области с РФ, а также оттянуть часть вражеских войск с фронта в Украине.

На сегодняшний день, ВСУ контролируют 100 населенных пунктов Курской области, в плен взяты около 600 российских военных.

Тем временем россияне вынужденно перебросили в Курскую область 30 тысяч военных.

Не исключено, что украинские военные могут взять под контроль весь Глушковский район.

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