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ВСУ о ситуации возле Часового Яра: РФ пытается захватить Ивановское и окрестности Богдановки

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в Донецкой области пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться в Часов Яр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"На восточном фронте обстановка в последние дни несколько обострилась, однако без больших существенных изменений. В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" самыми горячими направлениями сейчас являются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское", - рассказал Волошин.

По его словам, ситуация в районе проведения боевых действий сложна, но контролируется силами обороны. Российская армия на некоторых участках и направлениях не прекращает попыток и дальше штурмовать позиции украинских защитников, использует при этом как артиллерию, танки, беспилотники разных типов, так и авиацию.

"Оккупанты любой ценой пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки и прорваться в Часов Яр, где нашим воинам ценой титанических усилий удается сдерживать уже не одни сутки врага и стабилизировать ситуацию на этом направлении", - отметил спикер.

Волошин добавил, что все попытки российской армии продвигаться вперед, украинские защитники успешно подавляют. ВСУ уничтожают большое количество российской техники.

Он также отметил, что вооружение и военная техника, которая должна поступить в ближайшее время от международных партнеров, "позволит улучшить и изменить ситуацию как на Бахмутском направлении, так и на Авдеевском и Новопавловском".

Бои за Часов Яр

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия стремится захватить Часов Яр в Донецкой области к так называемому "дню победы" 9 мая. Если украинские войска устоят, то планы России начать контрнаступление в июне будут разбиты.

Как сообщала британская разведка, российские войска, пытающиеся захватить Времен Яр в Донецкой области, используют тактику, как в Авдеевке. Оккупанты сбрасывают в этом районе много авиабомб.

В настоящее время украинские военные контролируют ситуацию в городе Часов Яр. При этом оккупанты не прекращают штурмов.

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