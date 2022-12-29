ВСУ ежедневно отбивают до 20 вражеских атак вокруг Бахмута, - Громов

Он отметил, что на востоке обстановка остается сложной. Противник ведет наступательные действия в Харьковском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Россияне также производили артиллерийские обстрелы позиции наших войск вдоль всей линии столкновения.

"При этом основные усилия противник сосредотачивал на Бахмутском направлении. Вокруг Бахмута защитники Украины ежедневно сдерживают до 20 атак противника, который под прикрытием огня артиллерии упорно наступает на позиции наших войск", - сказал он.

Громов отметил, что для сосредоточения артиллерийского огня вокруг Бахмута противник сознательно снизил в последние недели количество обстрелов позиций ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях. При этом боеприпасы были доставлены на Бахмутское и Лиманское направления.

По его словам, более 40% артиллерийских обстрелов противника вдоль линии столкновения от Купянска до Марьинки приходится именно на Бахмутское направление.

"Противник пытается любой ценой, несмотря на многочисленные потери в личном составе захватить Бахмут", - добавил он.

Тем временем, украинские военные продолжают наступательные действия в районе Кременной. В течение двух недель защитники продвинулись до 2,5 км в направлении города.

Отметим, что аналитики ISW сообщали, что российское наступление на Бахмут достигло кульминации, теперь захватчики готовятся к решительному наступлению в Луганской области.

Кроме того, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что россияне бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, техники и вооружения, но любые их попытки оцепить город терпят неудачу.

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