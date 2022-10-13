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ВСУ двигаются к Кременной, а оккупанты пытаются наступать возле Бахмута: карты боев

Фото: ВСУ продолжают продвигаться к Кременной (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска продолжают продвигаться в Луганской области, в частности в направлении Кременной. В то же время оккупанты пытаются захватить Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

Подразделения ВСУ продолжают движение в направлении Сватово и Кременной. По данным аналитиков, украинские силы за прошедшие сутки атаковали позиции оккупантов в 20-30 км от Сватово.

Вероятно, ВСУ также держат оборону в Тернах и Ямполевке, в 17 км от Кременной. Оккупанты в свою очередь пытаются удержать линию вдоль трассы Кременная-Сватово. По предварительным данным, россияне укрепляют позиции и роют окопы.

Донбасс

В Донецкой области продолжаются самые активные бои в районе Бахмута. По данным ISW, россияне усиливаются "вагнеровцами". Оккупанты атакуют населенные пункты вблизи Бахмута и хотят установить контроль над перекрестком трасс E40 и T1302.

Украинские силы отразили российские наземные атаки к западу от Авдеевки в районе Первомайского, а также к западу от Донецка в районе Красногоровки.

Юг

Подразделения ВСУ продолжают атаки в северо-западной и западной части Херсонской области. Пока командование украинской армии держит информационную тишину об успехах на этом направлении. Однако известно, что защитники освободили 5 населенных пунктов: Нововасиловку, Новогригорьевку, Новую Каменку, Трифоновку и Красное.

Вероятно, ВСУ продолжают продвижение к югу от границы с Днепропетровской областью.

Напомним, украинские военные за ночь уничтожили шесть иранских дронов Shahed-136 в Одесской и Николаевской областях.

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