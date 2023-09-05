ВСУ расширяют брешь в оборонительной линии РФ, - ISW

Бойцы ВСУ после прорыва первой линии обороны российских захватчиков в Запорожской области расширяют образовавшуюся там брешь, и перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Легкая пехота ВСУ продвинулась к позициям за противотанковыми рвами и противотанковыми заграждениями "зубы дракона" российских оккупантов, которые составляют нынешний оборонительный слой войск РФ перед наступлением украинских военных в западной части Запорожской области.

Силы обороны Украины, вероятно, намерены удерживать эти позиции.

При этом эксперты ISW пока не готовы оценивать, что украинские силы прорвали этот российский оборонительный уровень, поскольку в этих районах не наблюдается тяжелая техника ВСУ.

На геолоцированных кадрах, опубликованных 4 сентября, видно, что украинские войска продвинулись к позициям, расположенным на границе деревьев, которые находятся к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений из "зубов дракона", что являются частью трехуровневой обороны непосредственно к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Геолокированные кадры от 4 сентября показывают, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше к ряду подготовленных российских оборонительных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад в Вербовое.

Другие геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, что войска ВСУ продвинулись к российским оборонительным позициям между Работино (10 км к югу от Орехова) и Новопрокоповкой (13 км к югу от Орехова).

Как говорится в отчете, ВСУ расширяют брешь, которую они уже проделали в одном российском оборонительном звене, и, как сообщается, перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.

"Украинские силы, похоже, добиваются успехов в непосредственной близости от еще не прорванного российского оборонительного рубежа, который проходит к северо-западу от Вербового и к северу от Солодки Балки (20 км к югу от Орехова), с ведением атак пехоты и тяжелым артиллерийским огнем по российским позициям вглубь и к югу от этого слоя", - указывается в публикации.

В Институте изучения войны добавили, что развертывание украинской тяжелой техники и более значительных сил в этих районах, чем до сих пор наблюдалось ISW, будет указывать как на прорыв в этом российском оборонительном слое, так и на попытку расширить этот прорыв.

Ключевые выводы:

Сообщается, что войска РФ пытались расширить минные поля на юге Украины после начала контрнаступления ВСУ в июне.

Ограничения возможностей российской артиллерии и преимущества Сил обороны Украины в контрбатарейном огне вынуждают оккупантов отклоняться от собственной доктрины, сообщает RUSI.

В ночь с 3 на 4 сентября РФ нанесла удар беспилотников по Днепропетровской и Одесской областям Украины.

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил нежелание РФ вновь присоединиться к Черноморской зерновой инициативе до тех пор, пока все обширные условия Кремля не будут выполнены.

Глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине Эрик Мозе заявил 4 сентября, что комиссия еще не пришла к выводу, что РФ совершает геноцид в Украине.

Войска РФ 4 сентября вели наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой области и восточной границе Запорожской области, на западе Запорожской области, и продвинулись на отдельных участках.

ВСУ 4 сентября провели наступательные операции и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 4 сентября, что российские военные не будут проводить запланированные на сентябрь совместные стратегические учения "Запад-2023".

Российские оккупационные "власти" продолжили пятый день досрочного голосования на российских региональных "выборах" на оккупированных территориях Украины 4 сентября.

Прорыв российской линии обороны

Напомним, спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун 4 сентября заявил о том, что на второй линии обороны войск РФ плотность минных полей меньше, чем на уже прорванной первой, и она может содержать сеть подземных тоннелей. При этом офицер отметил, что вторая оборонительная линия противника достаточно мощная.

Перед этим в Институте изучения войны (ISW) обращали внимание, что российские захватчики, вероятно, не проводили столь же сложную подготовку на протяжении следующих серий оборонительных слоев, особенно в отношении плотности минных полей.