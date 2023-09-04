ВСУ расширяют плацдарм в Запорожской области: карты боев ISW

ВСУ расширяют плацдарм в Запорожской области, а также продолжают контрнаступать под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

3 сентября русские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово, но не достигли подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватового).

Глава Луганской области Артем Лысогор заявил, что российские войска возобновили наступательные действия под Новоегоровкой после того, как значительные потери россиян за последнюю неделю повлекли за собой кратковременную паузу в наступательной активности россиян в этом районе. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продолжали наступательные действия в 7 километрах от Купянска и вблизи Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового).

Другой российский военный блоггер утверждал, что 2 сентября российские войска захватили шесть неопределенных позиций северо-западнее Петропавловки (7 км восточнее Купянска).

Российские источники утверждали, что 3 сентября украинские войска совершили ограниченные неудачные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. 3 сентября Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска отразили украинские контратаки возле Сергеевки (13 км к западу от Сватового), Григоровки (11 км к югу от Кременной) и Кузьминого (6 км к юго-западу от Кременной).

Спикер российской центральной группировки войск Александр Савчук заявил, что российские войска отразили украинские штурмы возле Торского (15 км к западу от Кременной) и в районе Серебрянского леса к югу от Кременной.

Бои на Донбассе

Украинские войска продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и 3 сентября продвинулись вперед. Опубликованные 3 сентября геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись дальше в южную Клищиевку (7 км юго-западнее Бахмута).

Министерство обороны России заявило, что подразделения Южной группировки войск РФ отразили украинские атаки вблизи Железнянского (12 км северо-западнее Бахмута), Дубово-Василовки (6 км северо-западнее Бахмута), Бахмута и Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) ).

Известный российский военный блоггер заявил, что украинские войска продолжают штурмовать высоту вблизи Клищиевки. Он утверждает, что украинские силы снизили темпы боевых действий у Берховского водохранилища к северу от Бахмута. Другой российский военный блоггер 2 сентября заявил, что российские силы отразили украинскую атаку вблизи Берховки (6 км к северу от Бахмута).

Связанный с Кремлем российский "военкор" заявил, что украинские войска вечером 2 сентября провели разведку у Железнянского и Раздолевки (15 км к северо-востоку от Бахмута). Он также утверждал, что российские войска отразили четыре украинских штурма на линии Бахмут-Клещиевка.

Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута 3 сентября, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Спикер Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш заявил, что российские войска вели безуспешные контратаки на бахмутском направлении.

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы контратаковали вблизи Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута). Другой российский военный блогер опубликовал кадры, на которых якобы видно, как части российской 31-й гвардейской воздушно-десантной бригады (ВДВ) наносят удары по украинским силам вблизи Бахмута.

Российские источники утверждали, что 3 сентября украинские силы продолжали наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не продвинулись. Российское МО заявило, что российские войска отразили две украинские атаки вблизи Веселого (6 км севернее Авдеевки) и Старомихайловки (19 км юго-западнее Авдеевки). Российский военный блоггер утверждал, что украинские и российские силы столкнулись вблизи Авдеевки и Марьинки (на западной окраине Донецка).

Российские войска 3 сентября продолжили наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что российские войска наступали в Марьинке.

Генштаб Украины 3 сентября сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции к востоку от Северного (6 км к западу от Авдеевки), вблизи Авдеевки и Марьинки, а также к югу от Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка) и Новомихайловки (10) км юго-западнее Донецка).

Российский военный блоггер заявил, что российские войска проводили штурм в окрестностях Красногоровки. Другой российский военный блогер расширил кадры, где утверждается, что подразделения 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус так называемой "ДНР") РФ наносят удары по украинским позициям на авдеевском направлении.

"Южная ось"

2 сентября российский военный блогер заявил, что бои продолжаются на западе Донецкой области, где северо-западнее Егоровки (7 км к югу от Угледара) произошло столкновение.

Российские источники утверждали, что 3 сентября украинские войска проводили наступательные операции вдоль административной границы между Донецкой и Запорожской областями. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска наступали на линии Приютно-Урожайное (до 16 км юго-западнее Великой Новоселки).

Генштаб Украины сообщил, что 3 сентября российские войска провели безуспешные наступательные действия вдоль административной границы между Донецкой и Запорожской областями в районе Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки).

Украинские войска 3 сентября провели наступательные операции на западном Запорожье и, как сообщается, продвинулись вперед. Представитель Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что украинские войска достигли неопределенных успехов в направлении Вербового (18 км юго-восточнее Орехова). 2 сентября российский военный блоггер заявил, что украинские войска расширяют свой плацдарм между Новопрокоповкой (13 км к югу от Орехова) и Вербовым.

Он утверждал, что украинские войска контролируют северное и центральное Работино (10 км к югу от Орехова), тогда как южная часть населенного пункта спорна. Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что российские войска сохраняют контроль над южными окраинами Работиного, в то время как другие утверждали, что российские войска отступили на юг.

Российские источники, в частности Министерство обороны (МО), утверждали, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Работиного и Вербового. 2 и 3 сентября российский источник утверждал, что украинские войска продолжают штурм Вербового с северо-запада. Другой российский военный блоггер утверждал, что украинские силы наступают восточнее Новопрокоповки в направлении Пшеничного (17 км юго-восточнее Орехова).

Сообщается, что российские силы произвели ограниченные контратаки в западной Запорожской области, но не продвинулись 3 сентября. Российский источник утверждал, что российские силы атаковали к юго-западу и от Работиного и близ Вербового. Другой российский военный блоггер утверждал, что российские войска испытывают проблемы со своевременной доставкой боеприпасов на линию фронта, связь и чрезмерную бюрократию в этом районе.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября заявил, что еще два гражданских судна успешно прошли через созданный Украиной временный коридор в Черном море в рамках усилий Украины в обход попыток России свернуть морские перевозки.

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