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ВСУ расширяют плацдарм в Запорожской области: карты боев ISW

Понедельник 04 сентября 2023 04:17
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ВСУ расширяют плацдарм в Запорожской области: карты боев ISW Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

ВСУ расширяют плацдарм в Запорожской области, а также продолжают контрнаступать под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

3 сентября русские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово, но не достигли подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватового).

Глава Луганской области Артем Лысогор заявил, что российские войска возобновили наступательные действия под Новоегоровкой после того, как значительные потери россиян за последнюю неделю повлекли за собой кратковременную паузу в наступательной активности россиян в этом районе. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продолжали наступательные действия в 7 километрах от Купянска и вблизи Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового).

Другой российский военный блоггер утверждал, что 2 сентября российские войска захватили шесть неопределенных позиций северо-западнее Петропавловки (7 км восточнее Купянска).

Российские источники утверждали, что 3 сентября украинские войска совершили ограниченные неудачные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. 3 сентября Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска отразили украинские контратаки возле Сергеевки (13 км к западу от Сватового), Григоровки (11 км к югу от Кременной) и Кузьминого (6 км к юго-западу от Кременной).

Спикер российской центральной группировки войск Александр Савчук заявил, что российские войска отразили украинские штурмы возле Торского (15 км к западу от Кременной) и в районе Серебрянского леса к югу от Кременной.

ВСУ расширяют плацдарм в Запорожской области: карты боев ISW

Бои на Донбассе

Украинские войска продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и 3 сентября продвинулись вперед. Опубликованные 3 сентября геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись дальше в южную Клищиевку (7 км юго-западнее Бахмута).

Министерство обороны России заявило, что подразделения Южной группировки войск РФ отразили украинские атаки вблизи Железнянского (12 км северо-западнее Бахмута), Дубово-Василовки (6 км северо-западнее Бахмута), Бахмута и Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) ).

Известный российский военный блоггер заявил, что украинские войска продолжают штурмовать высоту вблизи Клищиевки. Он утверждает, что украинские силы снизили темпы боевых действий у Берховского водохранилища к северу от Бахмута. Другой российский военный блоггер 2 сентября заявил, что российские силы отразили украинскую атаку вблизи Берховки (6 км к северу от Бахмута).

Связанный с Кремлем российский "военкор" заявил, что украинские войска вечером 2 сентября провели разведку у Железнянского и Раздолевки (15 км к северо-востоку от Бахмута). Он также утверждал, что российские войска отразили четыре украинских штурма на линии Бахмут-Клещиевка.

Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута 3 сентября, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Спикер Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш заявил, что российские войска вели безуспешные контратаки на бахмутском направлении.

ВСУ расширяют плацдарм в Запорожской области: карты боев ISW

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы контратаковали вблизи Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута). Другой российский военный блогер опубликовал кадры, на которых якобы видно, как части российской 31-й гвардейской воздушно-десантной бригады (ВДВ) наносят удары по украинским силам вблизи Бахмута.

Российские источники утверждали, что 3 сентября украинские силы продолжали наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не продвинулись. Российское МО заявило, что российские войска отразили две украинские атаки вблизи Веселого (6 км севернее Авдеевки) и Старомихайловки (19 км юго-западнее Авдеевки). Российский военный блоггер утверждал, что украинские и российские силы столкнулись вблизи Авдеевки и Марьинки (на западной окраине Донецка).

Российские войска 3 сентября продолжили наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что российские войска наступали в Марьинке.

Генштаб Украины 3 сентября сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции к востоку от Северного (6 км к западу от Авдеевки), вблизи Авдеевки и Марьинки, а также к югу от Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка) и Новомихайловки (10) км юго-западнее Донецка).

Российский военный блоггер заявил, что российские войска проводили штурм в окрестностях Красногоровки. Другой российский военный блогер расширил кадры, где утверждается, что подразделения 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус так называемой "ДНР") РФ наносят удары по украинским позициям на авдеевском направлении.

ВСУ расширяют плацдарм в Запорожской области: карты боев ISW

"Южная ось"

2 сентября российский военный блогер заявил, что бои продолжаются на западе Донецкой области, где северо-западнее Егоровки (7 км к югу от Угледара) произошло столкновение.

Российские источники утверждали, что 3 сентября украинские войска проводили наступательные операции вдоль административной границы между Донецкой и Запорожской областями. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска наступали на линии Приютно-Урожайное (до 16 км юго-западнее Великой Новоселки).

Генштаб Украины сообщил, что 3 сентября российские войска провели безуспешные наступательные действия вдоль административной границы между Донецкой и Запорожской областями в районе Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки).

Украинские войска 3 сентября провели наступательные операции на западном Запорожье и, как сообщается, продвинулись вперед. Представитель Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что украинские войска достигли неопределенных успехов в направлении Вербового (18 км юго-восточнее Орехова). 2 сентября российский военный блоггер заявил, что украинские войска расширяют свой плацдарм между Новопрокоповкой (13 км к югу от Орехова) и Вербовым.

ВСУ расширяют плацдарм в Запорожской области: карты боев ISW

ВСУ расширяют плацдарм в Запорожской области: карты боев ISW

Он утверждал, что украинские войска контролируют северное и центральное Работино (10 км к югу от Орехова), тогда как южная часть населенного пункта спорна. Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что российские войска сохраняют контроль над южными окраинами Работиного, в то время как другие утверждали, что российские войска отступили на юг.

Российские источники, в частности Министерство обороны (МО), утверждали, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Работиного и Вербового. 2 и 3 сентября российский источник утверждал, что украинские войска продолжают штурм Вербового с северо-запада. Другой российский военный блоггер утверждал, что украинские силы наступают восточнее Новопрокоповки в направлении Пшеничного (17 км юго-восточнее Орехова).

Сообщается, что российские силы произвели ограниченные контратаки в западной Запорожской области, но не продвинулись 3 сентября. Российский источник утверждал, что российские силы атаковали к юго-западу и от Работиного и близ Вербового. Другой российский военный блоггер утверждал, что российские войска испытывают проблемы со своевременной доставкой боеприпасов на линию фронта, связь и чрезмерную бюрократию в этом районе.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября заявил, что еще два гражданских судна успешно прошли через созданный Украиной временный коридор в Черном море в рамках усилий Украины в обход попыток России свернуть морские перевозки.

ВСУ расширяют плацдарм в Запорожской области: карты боев ISWВСУ расширяют плацдарм в Запорожской области: карты боев ISW

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