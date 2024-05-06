ВСУ расширили позиции в Крынках, а оккупанты продвинулись под Купянском: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Российские оккупанты недавно захватили Котляровку (юго-восточнее Купянска), это произошло не позднее 4 мая, и совершили другие подтвержденные наступления вдоль оси Купянск - Сватово - Кременная на фоне продолжения атак в этом районе 5 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, показывают, что захватчики продвинулись в западную Котляровку и южнее н.п. Новоселовское (к северо-западу от Сватово).

Войска РФ также вели атаки вблизи Синьковки; Песчаного и Кислевки, Берестового и Стельмаховки, около Новосадового, Торского и Тернов, возле Серебрянского лесничества, около Григоровки и Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Войска РФ 5 мая продолжали атаковать на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута), но, как сообщается, не продвинулись.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты безуспешно атаковали к востоку от Северска вблизи Верхнекаменского; юго-восточнее Северского у Выемки и Спорного; и к юго-западу от Северска у Роздоловки.

5 мая российские захватчики продолжили наступательные действия в районе Часового Яра, но подтвержденных территориальных достижений не достигли.

Российский "военкор" утверждал, что российские воздушно-десантные силы якобы продвинулись в направлении дачной зоны севернее микрорайона Канал (самый восточный район Часового Яра) и оттеснили ВСУ к южной окраине микрорайона, хотя в ISW не наблюдали визуальных соответствующих доказательств.

По словам российского блогера, украинские войска контратаковали на северном и западном административных рубежах Богдановки (к северо-востоку от Часового Яра), а войска РФ продолжают укреплять свои позиции в заказнике Ступки-Голубовские 2 (южнее микрорайона Канал).

Российские и украинские силы также продолжали бои вблизи Часового Яра, в частности вблизи микрорайона Канал и Нового, к востоку от города возле Ивановского; и юго-восточнее Часового Яра возле Клещиевки и Андреевки.

Источники в социальных сетях распространили кадры разрушенного моста через Северо-Донецкий канал Донбасса якобы вблизи микрорайона Канал, но непонятно, кто нанес удары по объекту.

Как заявил спикер группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин, оккупанты сосредоточили в районе Часового Яра 20-25 тыс. человек.

В Минобороны РФ 5 мая заявили, что путинские войска оккупировали Очеретино (к северо-западу от Авдеевки).

Капитан Нацгвардии Украины Владимир Черняк заявил, что захватчики обошли новую оборону ВСУ в Очеретино и смогли сформировать небольшое выступление, поскольку украинским силам не хватало инженерного персонала, чтобы быстро построить оборонные позиции в ответ на наступление россиян.

По словам Черняка, войска РФ продвигаются медленно, но он также отметил, что даже от постепенного продвижения оккупантов трудно защититься, поскольку российские "мясные штурмы" являются "простыми, кровавыми, бесчеловечными и эффективными".

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Архангельского, возле Новокалиново и Новоалександровки, около Бердичи и Семеновки, возле Новопокровского, Сокола и Соловьева.

Войска РФ также продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от Авдеевки 5 мая, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Российские "военкоры" утверждали, что оккупанты совершили тактическое наступление в Нетайлово (юго-западнее Авдеевки) и якобы продвинулись в населенном пункте на 300 метров.

Российские войска атаковали западнее Авдеевки в районе Уманского и Яснобродовки и юго-западнее Авдеевки в районе Нетайлово.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, свидетельствуют о том, что ВСУ могли восстановить позиции в Невельском (юго-западнее Авдеевки) в неустановленную дату.

Войска РФ 5 мая продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы добились незначительных успехов к востоку от Красногоровки (к западу от Донецка) и в восточной Парасковеевке (юго-западнее Донецка).

Оккупанты также атаковали западнее Донецка в районе Новомихайловки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Константиновки и Водяного.

Сообщается, что войска РФ продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но никаких подтвержденных изменений на этом участке фронта 5 мая не было.

4 мая российский "военкор" заявил, что путинские войска вроде бы продвинулись до 500 метров около Новомайорского, хотя эксперты ISW не наблюдали визуальных доказательств этого утверждения.

Позиционные бои продолжались южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного и юго-западнее Великой Новоселки в районе Новополя и Новодаровки.

"Южная ось"

Войска РФ недавно продвинулись в Работино на фоне продолжающихся позиционных боев в западной Запорожской области 5 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись в южной части Работино.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и Вербового (восточнее Работино).

Силы обороны Украины недавно расширили свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне продолжающихся боев позиций в этом районе 5 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, свидетельствуют о том, что ВСУ расширили свои позиции в Крынках.

Спикер Сил обороны юга Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что войска РФ провели несколько неудачных штурмов вблизи острова Нестрига в дельте реки Днепр.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 5 мая информировали, что на фронте в течение суток было зафиксировано 103 боевых столкновений.

Кроме того, в военном командовании рассказали, что самая горячая ситуация наблюдается на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Также перед тем в Генштабе сообщили, что по состоянию на утро 5 мая общее количество потерь вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину уже превысило 474 тысяч солдат.