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В ВСУ рассказали, сколько "Калибров" держит РФ в море на утро

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Украина, Понедельник 29 мая 2023 08:27
В ВСУ рассказали, сколько "Калибров" держит РФ в море на утро Фото: в ВСУ рассказали, сколько "Калибров" держит РФ в море на утро 29 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска держат один ракетоноситель в море к утру понедельника, 29 мая. Есть угроза ударов восемью "Калибрами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Утром враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряжение которого до 8 "Калибров", - говорится в сообщении.

По данным военных, в Черном море 6 вражеских кораблей, в Азовском - 1. В ОК "Юг" оценивают уровень угрозы, как достаточно высокий и просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, ракетоноситель российские оккупанты вывели в море в 6.15. Речь идет именно о малом ракетном носителе.

Использовала ли РФ "Калибры" во время ночной атаки 29 мая?

Как добавила Гуменюк во время телемарафона, несмотря на то, что среди ночи были публикации вроде того, что использовались "Калибры", на самом деле они не применялись ночью.

О чем может свидетельствовать вывод ракетоносителя в море?

Военная предположила, что выведение ракетоносителя может свидетельствовать о том, что "тревога будет продолжаться еще".

Для справки

Ракеты "Калибр" представляют собой разновидность крылатых ракет, разработанных в РФ. Они бывают противокорабельными и для ударов по наземным целям. Некоторые их модификации также позволяют устанавливать ядерную боевую часть.

Во время испытаний в 2016 году во время пусков "Калибров" по наземным целям с "Адмирала Горшкова" ракеты не смогли достичь целей.

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