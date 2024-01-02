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В ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра: военные пытаются расширить плацдарм

Фото: Наталья Гуменюк, спикер Сил обороны юга (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра. При этом оккупанты атакуют бойцов ВСУ дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Наши войска продолжают закрепление и попытки расширить плацдарм. Это чрезвычайно тяжелая работа, потому что (она проходит - ред.) в условиях постоянных обстрелов и активности авиации, даже запуганной нашими предыдущими успехами", - рассказала Гуменюк. 

По ее словам, оккупанты усилили атаки дронами. Только за эти сутки они 15 раз использовали FPV-дроны - такого показателя еще не было. 

Враг использует новые модификации дронов, добавила спикер. Он активно проводит сбросы осколочных боеприпасов. 

"То есть понимая, что авиация это очень рискованно, они пытаются давить с воздуха именно таким образом", - уточнила Гуменюк. 

Плацдарм на левом берегу Днепра

Напомним, еще в ноябре 2023 года стало известно, что украинским защитникам удалось закрепиться на левом берегу Херсонской области. 

Они держат плацдарм и не дают оккупантам выбить их оттуда, несмотря на постоянные попытки вражеских штурмов. 

Гуменюк недавно отмечала, что украинские военные на левом берегу Днепра имеют преимущество в мотивации

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