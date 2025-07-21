В ВСУ рассказали, что происходит на админгранице Днепропетровской области

Российские оккупанты пытаются зацепиться в каждом населенном пункте на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей за счет потерь личного состава.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
По его словам, за последние три недели наиболее активные действия происходили на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
"На Покровском и Новопавловском направлениях - настоящее обострение. Это элемент летней кампании и давления, на который россияне, собственно, дали основное свое усилие в последнее время. Особенно Покровское направление, особенно их попытка зайти между Покровском и Константиновкой", - рассказал Трегубов.
Он отметил, что по состоянию на сейчас россияне тратят большое количество личного состава, в первую очередь пехоты, просто на то, чтобы занять как можно больше территории на Покровском направлении на восток от Покровска, на юг от Косиновки, чтобы зацепиться там хоть за какие-то населенные пункты, на это тратится большое количество личного состава, в первую очередь пехоты.
На Новопавловском направлении, по словам, спикера, это выглядит как попытка зацепиться за населенные пункты в административном приграничье Донецкой и Днепропетровской областей.
Трегубов пояснил, что идея россиян заключается в том, чтобы продемонстрировать хоть какое-то реальное присутствие в Днепропетровской области, чтобы все эти их заявления, которые звучат уже на протяжении почти месяца, имели перед собой какое-то фактическое подтверждение.
"Не просто в виде там что-то фабриковали, отсняли, флаг где-то и подмахнули локацию. А чтобы можно было туда завезти российских журналистов и показывать им этот большой триумф. На это идет большой личный ресурс", - добавил спикер.
Напомним, в России неоднократно заявляли о якобы продвижении вглубь Днепропетровской области.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что россияне хотят зайти на 10 километров вглубь Днепропетровской области.
По его словам, так враг хочет создать на территории региона так называемую "буферную зону".
В то же время в ВСУ сообщали, что россияне не прекращают попытки зайти на территорию Днепропетровской области. Боевые действия приблизились к ее админгранице.
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