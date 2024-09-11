В ВСУ рассказали о российском носителе "Калибров" в Черном море, и какой возможен залп

Военные отметили, что это вражеское судно в акватории Черного моря в случае ракетной атаки способно применить для удара до 4 ракет общим залпом.

Вместе с тем в Азовском море корабли страны-агрессора не наблюдаются.

Кроме того, передали в ВМС ВСУ, в Средиземном море был замечен один российский корабль-ракетоноситель, общим залпом до 4 "Калибров".

В украинском военном ведомстве рассказали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 3 судна, из них ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 9 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Также в ВМС ВСУ констатировали, уже традиционно, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).