В ВСУ рассказали о российском носителе "Калибров" в Черном море, и какой возможен залп

В Черном море сегодня утром, 11 сентября, был зафиксирован один российский военный корабль. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Военные отметили, что это вражеское судно в акватории Черного моря в случае ракетной атаки способно применить для удара до 4 ракет общим залпом.
Вместе с тем в Азовском море корабли страны-агрессора не наблюдаются.
Кроме того, передали в ВМС ВСУ, в Средиземном море был замечен один российский корабль-ракетоноситель, общим залпом до 4 "Калибров".
В украинском военном ведомстве рассказали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
Также в ВМС ВСУ констатировали, уже традиционно, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).
Ранее сообщалось, что после массированного комбинированного удара по Украине 26-27 августа когда РФ для обстрела также применяла "Калибры" с корабельной группировки, вражеские суда фиксируются в Черном море регулярно.
Также ранее сообщалось, что 24 августа бойцы Военно-Морских сил ВСУ "поздравили" оккупантов и поразили позиции врага на Кинбурнской косе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.