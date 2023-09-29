В ВСУ рассказали о наступательных действиях на Мелитопольском и Бахмутском направлениях

Украинские военные продолжают продвижение на юге страны в ходе контрнаступательной кампании, проводят наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Военные отметили, что бойцы ВСУ продолжают ведение обороны на юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Мелитопольском направлении украинские военные продолжают ведение наступательной операции, наносят оккупантам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Угроза воздушных ударов

Угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры страны остается высокой.

Атаки противника

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 14 авиационных ударов, провели 17 боевых столкновений, а также совершили 726 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

ВСУ отразили вражеские штурмы

На Авдеевском направлении российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки - успеха не имели. Между тем, Силы обороны успешно отразили вражескую атаку в районе Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, где за прошедшие сутки предпринял 6 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Наши бойцы успешно отбили атаку врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении интервенты пытались восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области - успеха не имели.

Потери противника

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1282 огневых задач.

Общие потери врага составили 131 человек. Также были уничтожены 20 единиц военной техники врага, в частности:

3 танка,

3 ББМ,

4 артиллерийские системы и минометы,

2 БпЛА,

8 единиц автомобильной техники.

Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов врага.

Наступательные действия ВСУ в Запорожской области

Украинские военные продолжают вести наступательные действия в Запорожской области. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет увольнение Токмака.

Также он заявлял, что если на Токмак удастся выйти в октябре, это ускорит наступление на Мелитополь.

Добавим, что в Центре национального сопротивления сообщалось, что Россия начала увеличивать количество военных во временно оккупированном городе Токмак.