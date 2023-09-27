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Эксперт назвал условие ускорения темпов наступления ВСУ на Мелитополь

Запорожье, Среда 27 сентября 2023 09:56
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Эксперт назвал условие ускорения темпов наступления ВСУ на Мелитополь Фото: если ВСУ выйдут на Токмак в октябре, ускорится наступление на Мелитополь (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская
Эксперт: Александр Коваленко

Основной целью контрнаступления украинских сил на юге является выход на временно оккупированный Токмак Запорожской области. В случае, если на Токмак удастся выйти в октябре, это ускорит наступление на Мелитополь.

Об этом говорится в материале РБК-Украина ВСУ готовят поле новой битвы. Где именно и как скоро окружат Бахмут: обзор фронта.

Так, по словам политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. сейчас основная цель наступления ВСУ на юге - выйти на Токмак по трассе Т0408, конечно, по пути освободив Новопрокоповку, Ильченково и Сладкую Балку. Контроль над логистической артерией 0408 позволит выйти на северные ворота в Токмак.

"Далее могут быть разные варианты от окружения до деоккупации города. Для нас лучше, чтобы россияне отступили, потому что окружение потребует больших сил и займет больше времени", - отметил эксперт.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что, по крайней мере, в перспективе этого года украинская армия будет ориентироваться на выход вплотную к Токмаку. Это важно, поскольку через оккупированный город в Запорожской области проходит железнодорожная ветка, соединяющая Мелитополь с Волновахой, на которой завязана российская логистика. Как только она будет перерезана, у противника останется лишь автомобильная дорога вдоль побережья Азовского моря. Что сделает невозможной быструю переброску больших объемов военных грузов.

"Если в октябре удастся выйти южнее Токмака, можно будет ускорить наступление на Мелитополь. И тогда ухудшение погоды, осенние ливни не будут иметь для нас критического значения. Если мы будем находиться возле Мелитополя или хотя бы на пути к нему со стороны Токмака", ­- считает Коваленко.

Ситуация на Запорожском направлении

По данным Генштаба, украинские бойцы продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В частности, украинские силы продвинулись на западе Запорожской области.

Как сообщалось, 23 сентября телеканал CNN опубликовал часть интервью с командующим Таврическим направлением Александром Тарнавским, в котором он заявил о прорыве линии обороны россиян вблизи Вербового. Подробнее о ситуации на Запорожском направлении - в материале РБК-Украина.

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Мелитополь Запорожская область
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