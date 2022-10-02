В ВСУ рассказали, почему россияне массово бросают свою военную технику

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Тут главный фактор - это хорошо продуманная нашими штабами операция и агрессивная, дерзкая реализация Вооруженными силами. Они были застигнуты абсолютно внезапно во многих случаях и единственным шансом сбежать было на быстрой технике, наподобие автомобильной, чтобы не потерять жизнь, оставив тяжелую технику на месте боя", - рассказал Череватый.

Спикер подчеркнул, что такие действия со стороны россиян являются большим позором, поскольку он даже не может вспомнить случаи, когда кто-либо еще оставлял такое количество военной техники.