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В ВСУ оценили, сколько иранских дронов-камикадзе могли получить россияне

Новина українською →
Украина, Четверг 29 сентября 2022 15:02
В ВСУ оценили, сколько иранских дронов-камикадзе могли получить россияне Фото: Иран мог передать России сотни дронов-камикадзе (twitter com syr_mil_wik)
Автор: Наталья Юрченко

Россия могла получить от Ирана сотни дронов-камикадзе и других беспилотников. Их доставили четырьмя транспортными самолетами Ил-76.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Если говорить о тех четырех самолетах Ил-76, то, конечно, речь не идет о тысячах, ведь, кроме самих дронов, есть станции управления ими, есть другие ударные БПЛА, которые получили оккупанты. Возможно, сотни они и получили их, учитывая грузовые кабины этих самолетов", - отметил он.

Игнат не исключил, что есть и другие пути транспортировки иранских дронов. При этом спикер отметил, что украинские защитники разрабатывают различные тактические приемы для сбивания этих беспилотников.

"Не надо драматизировать с этими дронами. Да, это неприятная штука, с которой приходится бороться, новые тактические приемы принимать, потому что раньше противник не применял таких", - подчеркнул Игнат.

Напомним, ранее военные объяснили, чем опасны иранские дроны, а также рассказали, как их можно распознать.

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