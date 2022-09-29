В ВСУ оценили, сколько иранских дронов-камикадзе могли получить россияне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Если говорить о тех четырех самолетах Ил-76, то, конечно, речь не идет о тысячах, ведь, кроме самих дронов, есть станции управления ими, есть другие ударные БПЛА, которые получили оккупанты. Возможно, сотни они и получили их, учитывая грузовые кабины этих самолетов", - отметил он.

Игнат не исключил, что есть и другие пути транспортировки иранских дронов. При этом спикер отметил, что украинские защитники разрабатывают различные тактические приемы для сбивания этих беспилотников.

"Не надо драматизировать с этими дронами. Да, это неприятная штука, с которой приходится бороться, новые тактические приемы принимать, потому что раньше противник не применял таких", - подчеркнул Игнат.