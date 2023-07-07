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ВСУ в районе Бахмута освободили территории. Сырский показал работу NLAW и Javelin

Фото: ВСУ захватили ранее оккупированные территории на Бахмутском направлении 7 июля (иллюстрация/mil.in.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продвигаются на Бахмутском направлении, отвоевывая у оккупантов ранее захваченные территории. В этом им помогают противотанковые комплексы NLAW и Javelin.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Бахмутское направление. Силы обороны преуспевают и продвигаются вперед. Вернули ранее оккупированные территории", - рассказал он.

Также генерал показал видео работы 3-й ОШБр в окрестностях города Бахмут, где военные использовали западные противотанковые комплексы NLAW и Javelin.

"Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", - добавил Сырский.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже около месяца ведут контрнаступление сразу на трех направлениях - Мелитопольском, Бахмутском и Бердянском. По данным спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, ВСУ продвинулись на более, чем километр на Бахмутском направлении за последние сутки.

При этом, на данный момент известно об освобождении 9 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а также оккупированных территорий с 2014 года.

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БахмутВооруженные силы Украины