ВСУ провели успешные контратаки на разных участках фронта, - ISW

26 и 27 августа российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, однако не смогли продвинуться вперед. Им помешали контратаки украинских военных. По данным российского милблогера, 27 августа Силы обороны Украины контратаковали вблизи Избицкого и Старицы.

В предыдущие двое суток на Купянском направлении оккупанты также пытались наступать, однако не преуспели из-за сопротивления украинских военных. В частности, сообщалось о контратаках ВСУ вблизи Дворичной.

В то же время, по данным источника, связанного с Западной группировкой войск РФ, украинские военные 27 августа продвинулись к юго-востоку от Боровой.

Кроме того, указано, что во время контратаки они захватили несколько опорных пунктов и расширили контроль над "серой зоной" вблизи Редкодуба, Екатериновки и Нового. ISW ранее фиксировал геолокационные доказательства продвижения украинских сил в этом районе и, соответственно, скорректировал оценку линии фронта.

На Славянском направлении российские войска 26-27 августа продолжали наступление, но не получили подтвержденного продвижения. Украинские военные в свою очередь контратаковали близ Лимана и, по сообщениям, расширяли контроль в "серой зоне".

Также без успеха завершились наступательные операции РФ в тактическом районе Доброполье и на Покровском направлении. Российские войска не смогли продвинуться вперед.

Вблизи Новопавловки, а также к северо-востоку и югу от Александровки враг проводил ограниченные атаки, однако подтвержденных территориальных достижений не было.