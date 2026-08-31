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"Хартия" провела успешное наступление возле Купянска: заняли участок за минуты

12:27 31.08.2026 Пн
2 мин
Штурмовики показали видео продвижение на Купянском направлении
aimg Елена Чупровская
Фото: ВСУ проломили оборону РФ под Купянском (Getty Images)

Украинские пехотинцы провели внезапное наступление на Купянском направлении и заняли участок леса в считанные минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что известно о зачистке леса

2-й корпус Национальной гвардии "Хартия" сообщил, что 30 августа украинские бойцы зачистили около двух квадратных километров лесистой местности юго-западнее Западного. В то же время подразделения продолжают продвигаться к западу от Двуречной. Оба населенных пункта расположены к северу от Купянска.

Корпус опубликовал видеозапись с геолокацией, на которой видны 15-20 украинских военнослужащих, забегающих в лесистую местность. Вероятно, речь идет о пехотной атаке размером до взвода.

На кадрах бойцы свободно двигаются по открытому полю. Это говорит о том, что украинские подразделения заранее подавили работу российских ударных беспилотников в этом районе.

Ранее украинские войска уже заняли семь с половиной квадратных километров ветрозащитных полос к юго-западу от Двуречной и продвинулись к северу от Западного.

Аналитики ISW ранее отмечали, что и украинские, и российские войска с 2025 пытаются возобновить тактический маневр на фронте. Последние контратаки на Купянском направлении и подавление российской беспилотниковой обороны, вероятно, являются частью именно этих усилий.

Напомним, 26 августа группировка войск "Курск" опровергла заявления россиян о якобы повторном "освобождении" села Писаревка в Сумской области.

Населённый пункт остается под контролем сил обороны Украины, а бои в этом районе продолжаются.

30 августа партизаны движения "АТЕШ" вывели из строя два релейных шкафа на железной дороге в Белгородской области , которым россияне планировали перебросить боеприпасы и инженерное имущество на Купянское направление.

Из-за сбоя в работе железнодорожной автоматики захватчики не смогли вовремя отправить эшелон и были вынуждены срочно искать новые маршруты поставок.

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