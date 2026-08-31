"Хартия" провела успешное наступление возле Купянска: заняли участок за минуты

Что известно о зачистке леса

2-й корпус Национальной гвардии "Хартия" сообщил, что 30 августа украинские бойцы зачистили около двух квадратных километров лесистой местности юго-западнее Западного. В то же время подразделения продолжают продвигаться к западу от Двуречной. Оба населенных пункта расположены к северу от Купянска.

Корпус опубликовал видеозапись с геолокацией, на которой видны 15-20 украинских военнослужащих, забегающих в лесистую местность. Вероятно, речь идет о пехотной атаке размером до взвода.

На кадрах бойцы свободно двигаются по открытому полю. Это говорит о том, что украинские подразделения заранее подавили работу российских ударных беспилотников в этом районе.

Ранее украинские войска уже заняли семь с половиной квадратных километров ветрозащитных полос к юго-западу от Двуречной и продвинулись к северу от Западного.

Аналитики ISW ранее отмечали, что и украинские, и российские войска с 2025 пытаются возобновить тактический маневр на фронте. Последние контратаки на Купянском направлении и подавление российской беспилотниковой обороны, вероятно, являются частью именно этих усилий.

Напомним, 26 августа группировка войск "Курск" опровергла заявления россиян о якобы повторном "освобождении" села Писаревка в Сумской области.