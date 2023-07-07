ВСУ продвигаются на Запорожском направлении и развивают успех под Бахмутом: карты боев ISW

Украинские военные развивают успех на Бахмутском направлении, и усиливают давление на оккупантов в районе этого города, а также продвигаются на Запорожском направлении. На участке фронта на линии Сватово - Кременная Силы обороны провели контратаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Института изучения войны ( ISW ).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Войска РФ 6 июля продолжали наступательные действия на линии Сватово - Кременная и южнее Кременной. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытались продвинуться в районе н.п. Новоселовское (15 км к северо-западу от Сватово), н.п. Новоегоровка (15 км к юго-западу от Сватово), н.п. Кармазиновка (12 км к юго-западу от Сватово) и н.п. Белогоровка (10 км к югу от Кременной).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продолжали атаки в районе Новоселовского и в Серебрянском лесничестве к югу от Кременной.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый отметил, что российские оккупанты активно пытаются прорвать оборонительные рубежи наших сил на Купянско-Лиманьском фронте, используя штурмовые отряды "Шторм-З", укомплектованные бывшими заключенными.

Также Череватый заявил, что в этом районе со стороны противника действуют элементы БАРС (Российского боевого резерва страны) и неуказанных частных военных компаний (ЧВК).

Российский "военкор" опубликовал кадры, на которых якобы запечатлен Центральный военный округ (ЦВО) в районе Кременной. Другой российский блогер утверждал, что подразделения российской 3-й гвардейской отдельной бригады специального назначения наносят удары по укреплениям ВСУ в районе Кременной.

Российские источники утверждали, что 6 июля ВСУ провели несколько контратак вдоль линии Сватово - Кременная. Представитель Западной группы войск РФ Сергей Зыбинский заявил, что части 7-го гвардейского мотострелкового полка (11-й армейский корпус, Балтийский флот) и 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) якобы отразили атаки Сил обороны Украины под Новоселовским.

В Минобороны РФ рассказывали, что части Центральной группировки войск будто бы отразили атаки ВСУ примерно в 16 км западнее Кременной в районе Ямполевки и Торского.

Ситуация в Донецкой области

Появились визуальные доказательства, которые подтверждают продвижение ВСУ к юго-западу от Бахмута по состоянию на 6 июля. Геолоцированные кадры, опубликованные в четверг, показывают, как российская артиллерия наносит удар по украинской боевой машине пехоты на западной окраине Клещиевки (примерно в 5 км к юго-западу от Бахмута), что указывает на то, что ВСУ силы добились успехов в этом районе.

Российский "военкор" сообщил, что украинские войска взяли под контроль несколько лесных массивов к западу от Клещиевки и усиливают давление на позиции войск РФ к юго-западу от Бахмута.

Российские источники утверждали, что сама Клещиевка остается под контролем войск РФ, а блогеры распространили кадры, на которых несколько российских солдат утверждают, что контролируют поселок, а на окраинах идут ожесточенные бои.

В Генштабе ВСУ дополнительно сообщили, что наши войска продолжили контрнаступательные операции южнее и севернее Бахмута и заняли новые позиции.

По словам пресс-секретаря Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого, украинские войска сохраняют инициативу вокруг Бахмута и оттесняют войска РФ на северном и южном флангах Бахмута.

Войска РФ 6 июля продолжали наземные атаки вокруг Бахмута. В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили атаки российских войск к юго-западу от Бахмута в районе н.п. Ивановское (5 км к юго-западу) и г. Белая Гора (14 км к юго-западу), а также к северо-западу от Бахмута в районе н. п. Берховка (1 км к северо-западу) и г. Богдановка (5 км к северо-западу).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ атаковали на линии Дубово-Васильевка-Богдановка, и в направлении Орехово-Васильевка. Российские источники сообщили, что в этом районе ведут бои части российских 331-го гвардейского воздушно-десантного полка (ВДВ) и 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот).

Войска РФ продолжали наземные атаки вдоль линии Авдеевка - Донецк. В Генштабе ВСУ сообщил, что российские силы провели безуспешные наземные атаки в районе Авдеевки, Первомайского (на северо-западной окраине Донецка), Марьинки (на юго-западной окраине Донецка) и Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Российский блогер утверждал, что войска РФ безуспешно пытались атаковать юго-западные подступы к Авдеевке и в Марьинке. "Народное ополчение" "ДНРовцев" разместило кадры, на которых 103-й мотострелковый полк (150-я мотострелковая дивизия, ЮВО) наносит удары по позициям ВСУ в районе Марьинки.

"Южная ось". Ситуация в Запорожской и Херсонской областях

Украинские военные 6 июля вели контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. Как сообщили в Генштабе ВСУ, бойцы вели наступательные действия в приграничном районе Запорожской и Донецкой областей и закрепили контроль над своими новыми позициями.

Официальный представитель Восточной группировки войск РФ Олег Чехов заявил, что российские части Восточной группировки войск отражали атаки ВСУ южнее Великой Новоселки. Российские блогеры утверждали, что 5 и 6 июля ВСУ атаковали позиции войск РФ в районе н. п. Старомайорское (9 км к югу от Большой Новоселки) и н.п. Приютного (16 км к юго-западу от Большой Новоселки).

На кадрах с геолокацией, опубликованных 5 июля, видно, что войска РФ по-прежнему удерживают позиции возле Приютного и, вероятно, контролируют населенный пункт.

Силы обороны Украины 6 июля продолжили контрнаступательные действия в западной части Запорожской области. Как сообщили в Генштабе ВСУ, наши войска вели наступление на Мелитопольском направлении (западная часть Запорожской области) и закрепляли контроль над новыми позициями.

Представитель Восточной группировки войск РФ Олег Чехов заявил, что их части якобы отразили атаку украинских войск в районе н.п. Пятихатки (25 км к юго-западу от Орехова).

Российские "военкоры" продолжают давать противоречивые сведения о характере украинских контрнаступательных операций в западной части Запорожской области. Один российский блогер утверждал, что ВСУ пытались продвинуться из Пятихаток в сторону Жеребянки (27 км к юго-западу от Орехова) двумя небольшими группами по 15 человек в каждой.

Другие "военкоры" утверждали, что более крупные украинские группировки якобы проводили волны безуспешных штурмов Жеребянки группами до 50 человек.

Также блогеры критиковали друг друга за намеренное преуменьшение украинского присутствия в Пятихатках, заявляя, что ВСУ укрепились в населенном пункте с 17 июня, несмотря на неоднократные заявления РФ о том, что оккупанты якобы зачистили населенный пункт или не позволили украинским силам добраться до него.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ также вели штурмы в направлении н.п. Роботино (12 км к югу от Орехова) и продвинулись неточно в направлении н.п. Вербовое (18 км к юго-востоку от Орехова).

Другой российский блогер утверждал, что ВСУ вообще не вели активных действий на Запорожском направлении за пределами района Пятихатки. Российские "военкоры" также рассказывали, что войска РФ провели контратаки на западе Запорожской области и будто бы захватили ранее утраченные позиции в районе Роботино. Российские блогеры, которые в предыдущие дни сообщали о небольших контрнаступательных операциях ВСУ в западной части Запорожской области, как правило, утверждают, что находятся в контакте с российскими войсками, действующими в этом районе.

Войска РФ продолжают наносить удары по позициям ВСУ возле Антоновского моста в Херсонской области 6 июля. Источник, связанный с российским БАРС-13, заявил, что российская авиация наносила удары по украинским районам сосредоточения возле моста на западной стороне реки Днепр.

Первый заместитель Администрации президента РФ Сергей Кириенко 6 июля посетил оккупированную часть Херсонской области и поздравил 387-й полк 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии с якобы зачисткой от ВСУ восточного (левого) берега в районе Антоновского моста.

Известный российский блогер недавно заявил, что войска РФ перебросили части 7-й дивизии ВДВ в неустановленное место на Запорожском направлении, хотя не исключено, что отдельные части дивизии сейчас развернуты на расходящихся направлениях.

Наступательные действия ВСУ

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю Силы обороны Украины освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

Бойцы ВСУ в ходе продвижения имеют успех на северном и южном флангах у Бахмута. Также в прессе и соцсетях поступает информация о частичных успехах в районе Клещиевки, а российская пропаганда разгоняет панику о том, что оккупанты якобы вынуждены отступать.

Что касается ситуации на юге страны, то по словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майора Валерия Шершня, наступательные действия ВСУ приводит к регулярной передислокации вражеских сил, что создает хаос, который играет на руку украинским защитникам.