ВСУ продвигаются вперед. Сырский показал видео с окрестностей Бахмута

"Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага", - написал он.

Так, Сырский опубликовал видео с окрестностей Бахмута. На нем пулеметчики "кроют" вражескую посадку, чтобы наши военные могли продвигаться вперед.

Отметим, что при продвижении защитники должны быть особенно осторожны, поскольку территории могут быть заминированы.

На видео видно, что бойцы смогли закрепиться на блиндажах. Они тоже показали окопы.

Ситуация на Бахмутском направлении

Вчера в Минобороны сообщали, что россияне пытаются усилить свои подразделения под Бахмутом. В то же время интенсивность наступательных действий оккупантов снизилась, ведь они заменяют "вагнеровцев" регулярными подразделениями.

Ранее военно-политический эксперт группы Александр Коваленко сообщал РБК-Украина, что "вагнеровцы" действительно могут выйти из Бахмута, но не в полном составе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.