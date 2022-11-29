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ВСУ продвигаются в сторону Сватово и Кременной, - Луганская ОВА

Фото: ВСУ понемногу продвигаются в сторону Сватово и Кременной (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные постепенно продвигаются в сторону Сватово и Кременной в Луганской области. Впрочем, ситуация на поле боя остается достаточно сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, бои в Луганской области продолжаются практически непрерывно.

"Ситуация на линии фронта достаточно тяжелая, все деоккупированные деревни до сих пор еще обстреливаются. Бои продолжаются постоянно, круглосуточно. Все равно (ВСУ - ред.) понемногу продвигаются, четко держат линию обороны и даже удается, несмотря на сложные погодные условия, все же понемногу продвигаться уже дальше, в сторону Сватово и Кременной", - рассказал Гайдай.

Карты боев подтверждают продолжение контрнаступательных операций ВСУ

Напомним, по данным возведения ISW, оккупанты могут уделять первостепенное внимание обороне в районе Сватового, чтобы обезопасить критически важные линии логистики, идущие на восток в тыл россиян (Старобельск).

При этом к западу от Кременной также идут бои - враг переходит в наступление, вероятно желая вернуть позиции на Лиманском направлении.

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ЛуганскКременнаяВзрыв в Сватово