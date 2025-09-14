ВСУ продвигаются на Сумщине, у РФ значительные потери на Харьковщине, - Зеленский

Украинская армия имеет хорошие результаты в Сумской области. В то же время россияне несут значительные потери в Харьковской.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.
Глава государства проинформировал, что сегодня главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Есть хорошие результаты в пограничье Сумщины. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины", - заявил Зеленский.
Он выразил благодарность воинам 225-го отдельного штурмового полка и 71-й егерской бригады, а также проинформировал об успехах на других фронтах.
"Значительные потери у россиян и на Харьковщине - в Купянске, и в Донецкой области. Продолжаем действовать на Добропольском направлении. Важно, что российские штурмы - отбиваются ребятами", - сказал глава государства.
Особую благодарность президент выразил воинам 1-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, а также 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад.
"Молодцы, ребята. Действуем в соответствии с ситуацией и в Запорожье", - резюмировал Зеленский.
Напомним, вчера Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска полностью провели российскую наступательную операцию на Сумы. Он отметил, что враг понес потери.
"Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь", - сообщил президент.
Также отметим, что согласно отчету Американского института изучения войны (ISW) за 12 сентября, российская армия продолжает атаковать в Сумской, Харьковской, Запорожской областях, а также на ряде других направлений. Однако для РФ это результатов не приносит.