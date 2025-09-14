ВСУ продвигаются на Сумщине, у РФ значительные потери на Харьковщине, - Зеленский

Глава государства проинформировал, что сегодня главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Есть хорошие результаты в пограничье Сумщины. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины", - заявил Зеленский.

Он выразил благодарность воинам 225-го отдельного штурмового полка и 71-й егерской бригады, а также проинформировал об успехах на других фронтах. Фото: карта DeepState относительно ситуации на фронте (скриншот)

"Значительные потери у россиян и на Харьковщине - в Купянске, и в Донецкой области. Продолжаем действовать на Добропольском направлении. Важно, что российские штурмы - отбиваются ребятами", - сказал глава государства.

Особую благодарность президент выразил воинам 1-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, а также 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад.

"Молодцы, ребята. Действуем в соответствии с ситуацией и в Запорожье", - резюмировал Зеленский.