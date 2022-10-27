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ВСУ продвигаются на востоке, а оккупанты бегут в Херсонской области: карты боев на утро

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Украина, Четверг 27 октября 2022 08:39
ВСУ продвигаются на востоке, а оккупанты бегут в Херсонской области: карты боев на утро Фото: ВСУ продвигаются в Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают постепенно продвигаться в Луганской области. В то же время оккупанты бегут с позиций в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

Подразделения ВСУ подтвердили, что вошли в село Невское в Луганской области и установили там украинский флаг. Однако оккупанты пытаются скрыть это поражение. По предварительной информации, бои на северо-западе от Кременной приостановились из-за плохой погоды.

При этом известно, что украинские силы удерживают оборону и атакуют врага в 10-30 километрах от городов Сватово и Кременная.

ВСУ продвигаются на востоке, а оккупанты бегут в Херсонской области: карты боев на утро

Донбасс

Ситуация в Донецкой области остается напряженной из-за активных боев. Оккупанты пытаются штурмовать украинские силы возле Бахмута, Соледара, Андреевки и пока безуспешно.

Российские блоггеры заявляют о намерениях окружить Авдеевку, чтобы усилить свои позиции вблизи оккупированного Донецка.

ВСУ продвигаются на востоке, а оккупанты бегут в Херсонской области: карты боев на утро

Херсонская область

По данным ISW, российские войска продолжали готовиться к обороне как на западном, так и на восточном берегах Днепра. Оккупанты, вероятно, готовятся к уличным боям в Херсоне, поскольку усиливают оборону и укрепление.

Однако местные жители и аналитики ISW фиксируют побег оккупантов. В частности, российские солдаты уходят с позиций вблизи фронта вглубь Херсонской области. В ISW предполагают, что россияне не надеются удерживать город Херсон, даже если намерены воевать за него.

ВСУ продвигаются на востоке, а оккупанты бегут в Херсонской области: карты боев на утро

Ранее сообщалось, что украинские военные установили флаг в Невском в Луганской области.

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