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ВСУ продвигаются на юге и востоке, а россияне пытаются наступать, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Силы обороны постепенно продвигаются на линии фронте на юге и востоке. Тем временем российские оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

Ситуация на востоке

Украинские военные продолжают движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Есть определенные продвижения.

При этом на северном фланге продолжаются бои без изменения положений. На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства.

В самом городе Бахмут продолжаются обстрелы с обеих сторон. Там оккупанты интенсивно обстреливают, в том числе, из крупнокалиберных пулеметов, ПТУРов, а также развернули систему наблюдения.

На Купянском и Лиманском направлениях российские захватчики ведут себя активно. Сегодня было несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери.

На Авдеевском направлении продолжаются бои. Россияне безуспешно пытаются наступать. Но украинские защитники не оставляют им ни единого шанса.

На Марьинском направлении российские захватчики сегодня увеличили штурмовые действия с применением техники - танки, БМП. Но безуспешно. Силы обороны отбили все штурмы и ощутимо уничтожили вражеский наступательный потенциал.

Ситуация на юге

Сегодня украинские военные постепенно, но уверенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлении.

По всем направлениям наступления продолжаются бои.

"Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали - тогда, когда позволит безопасность операций", - отметила Маляр.

Контрнаступление ВСУ

Недавно оккупанты заявили, что их войска якобы заставили ВСУ отступить на несколько километров, оставив при этом три небольших населенных пункта. При этом в Силах обороны такую информацию опровергли.

Тем временем The New York Times сообщает, что наступление ВСУ под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику россиян. После этого будет возможность зайти в тыл Бахмута.

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