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ВСУ продвигаются в Донецкой области: обновленная карта боевых действий

Фото: ВСУ продвинулись в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные освободили от российских оккупантов села Благодатное и Нескучное в Донецкой области. При этом из еще двух населенных пунктов выбиты российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstate.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные освободили от российских захватчиков населенные пункты Благодатное и Нескучное.

В то же время ВСУ в районе Берховского водохранилища продвинулись вперед на 250 метров.

Согласно карте, соседние населенные пункты Макаровка и Сторожевое находятся в серой зоне.

скриншот deepstatemap

При этом в Сухопутных войска ВСУ официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное от российских оккупантов.

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершеня, операция по освобождению населенного пункта прошла успешно благодаря взаимодействию с другими подразделениями.

В то же время Седьмой отдельный батальон АРЕЙ УДА сообщил об освобождении населенного пункта Нескучное в Донецкой области, который, согласно по карте, находится в серой зоне.

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ВСУДонецкая областьВойна России против Украины