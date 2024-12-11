ВСУ продвинулись на Угледарском направлении, враг давит в семи районах: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, показывают, что россияне продвинулись в южной части Дарьино (юго-восточнее Коренево).

Российские "военкоры" продолжали утверждать, что войска РФ 10 декабря захватили Плехово (юго-восточнее Суджи) и близлежащую лесную зону, а также Новоивановку (также юго-восточнее Коренево).

Российский блогер утверждал, что путинские войска продвинулись вблизи Малой Локни (к северу от Суджи) и отбили две контратаки ВСУ в этом районе.

Украинские источники сообщили 10 декабря, что ВСУ отбили российскую механизированную атаку размером во взвод в неустановленную дату, вероятно, вблизи Дарьино.

Другой российский "военкор" рассказывал, что войска РФ атаковали к востоку возле Камышевки (к северу от Суджи) и в направлении Гуево (южнее Суджи).

Российские источники ISW утверждали, что бои продолжались возле Погребков, Дарьино, Николаево-Дарьино и Гуево.

Командир украинской роты, действовавший на Курском направлении, заявил, что войска РФ используют здесь широкий спектр техники как современной, включая основные боевые танки Т-90, так и советской эпохи.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Сумская областная военная администрация и Госпогранслужба Украины опровергли заявления о продвижении войск РФ на северо-востоке региона, назвав такие "вбросы" как дезинформацию.

Некоторые российские блогеры заявили 10 декабря, что путинские войска продвинулись через границу между Курской и Сумской областями и якобы захватили село Александрия, расположенное на приграничье.

Эксперты ISW не замечали доказательств того, что россияне действуют в Александрии или вблизи нее.

9 и 10 декабря войска РФ продолжали наступательные операции в районе Глубокого, Волчанска и Старицы Харьковской области.

Российский источник утверждал, что путинские войска захватили позиции на юге Волчанска, но в ISW не нашли подтверждения.

Спикер украинской бригады, действовавшей на Харьковском направлении, сообщил, что враг пытается переправиться через реку Волчья возле Волчанска, и предупредил, что российские атаки к востоку и югу от Волчанска могут начать угрожать тылам ВСУ на Купянском направлении.

Спикер отметил, что неопытная российская пехота проводит первую волну атаки, и если эта пехота продвигается вперед, более опытные подразделения РФ идут дальше, чтобы укрепить и использовать только что захваченные позиции.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Евгений Романов заявил, что противник не использует бронетехнику в наступлениях на Харьковском направлении из-за ограниченных запасов такой техники.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись к западу от Сватово. Командир украинского батальона сообщил 9 декабря, что оккупанты захватили Вишневое и Первомайское, и пытаются защитить плацдарм на этом участке, с которого можно было переправиться через Оскол.

Однако, отмечается, что войска РФ все еще находятся примерно в 15 км к востоку от реки Оскол в районе Вишневого-Первомайского.

Российские источники утверждали, что путинские войска будто бы имели успех вблизи Лозовой, Зеленой Рощи, Новоегоровки и Грековки, хотя в ISW не фиксировало подтверждения продвижения россиян в этих районах.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ продолжают контратаки вблизи Двуречной (к северу от Купянска) и что войска РФ удерживают позиции на правом берегу реки Оскол.

Украинские военные источники отметили, что оккупанты сохраняют высокие темпы наступления на Купянском направлении и используют преимущественно легкую небронированную технику, такую как мотоциклы, багги и автомобили, для поддержки огневых подразделений пехоты в составе 7-8 человек.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики атаковали в районе Петропавловки, возле Колесниковки, Загрызово, Копанок, Зеленой Рощи, Надежды, Лозовой, Макеевки, Чернещины, Дружелюбовки, Тернов, вблизи Торского и Ямполевки.

Операция РФ №3 - Донецкая область

10 декабря российский "военкор" заявил, что бои продолжаются северо-восточнее Северского у Белогоровки и восточнее Северского вблизи Верхнекаменского

Другой российский блоггер 10 декабря заявил, что ВСУ используют беспилотники против войск РФ на Северском направлении, чтобы "заблокировать" россиян от зоны боевых действий и помешать продвижению к самому Северскому.

Войска РФ 10 декабря продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись.

Оккупанты вели наступательные действия в Часовом Яру и вблизи него, около Орехово-Василовки и близ Белой Горы.

10 декабря командир роты ВСУ, действующий в районе Часового Яра, сообщил, что минусовая температура и осадки оказывают негативное влияние на работу беспилотников на этом направлении.

Командир также отметил, что россияне используют беспилотники для дистанционного минирования украинских наземных путей связи на Краматорском (Часовій Яр) направлении.

Войска РФ недавно продвинулись в пределах Торецка и к западу от этого города.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись на запад вдоль улицы Фрунзе в центре Торецка и в юго-восточной части Щербиновки.

9 декабря российский "военкор" заявил, что войска РФ продвинулись восточнее Щербиновки, но в ISW не нашли подтверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали в районе самого Торецка, возле Щербиновки и Нелиповки 9 и 10 декабря.

Представитель украинской бригады, действующей на Торецком направлении, сообщил 10 декабря, что ВСУ успешно контратаковали к северо-востоку от Торецка в районе канала Северский Донец - Донбасс, где оккупанты увеличивают количество обстрелов с использованием беспилотников и артиллерии.

Российские захватчики недавно продвинулись юго-западнее Покровска. Геолокационные кадры от 9 декабря показывают, что оккупанты продвинулись на запад через улицу Мира в северной части Новотроицкого.

10 декабря в Минобороны РФ заявили о захвате н.п. Желтое (южнее Покровска). Российские "военкоры" утверждали 9 и 10 декабря, что войска РФ захватили Шевченко (южнее Покровска), но в ISW не нашли подтверждения этих заявлений.

Войска РФ атаковали вблизи Покровска, возле Луча, Миролюбовки, Лисовки, Даченского, Зеленого, Чумацкого, Нового Труда и Шевченко 9 и 10 декабря.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 10 декабря сообщил, что оккупанты сохраняют значительное преимущество по беспилотникам на Покровском направлении, что способствует быстрому тактическому продвижению врага.

Спикер группировки войск "Хортица" ВСУ полковник Назар Волошин 10 декабря сообщил, что оккупанты имеют артиллерийское преимущество 3:1 над украинскими бойцами. То есть это гораздо меньше, чем артиллерийское преимущество 5:1, которое РФ имела в начале полномасштабного вторжения.

Волошин сообщил, что на Покровском, Кураховом и Времевском направлениях (район админграницы Донецкой и Запорожской областей) действуют около 150 тыс. российских военных, в том числе на Покровском направлении - более 70 тыс., на Кураховском направлении 35-36 тыс.; и более 40 тыс. - на Времевском направлении.

Российские оккупанты недавно продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, указывают на то, что россияне захватили Кураховский элеватор.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись к улицам Пушкина и Лермонтова в западной части Курахово, к зданию горсовета в юго-западной части города, и захватили часть микрорайона Южный в южной окраине Курахово.

Российские блогеры также утверждали, что войска РФ укрепили позиции между Солнцовкой и Старыми Тернами, и продвинулись от Старых Тернов к западной окраине Курахово.

Другой российский блогер рассказывал, что путинские войска продвинулись из Старых Тернов в Дачное, к трассе H-15 Курахово-Запорожье и на западную окраину Курахово. Однако в ISW не нашли подтверждения ни одного из этих заявлений.

Российские захватчики атаковали возле самого Курахово, около Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дачного и Дальнего 9 и 10 декабря.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ контролируют или захватили позиции вдоль всех наземных коммуникаций, ведущих к Курахово, и пытающихся "выровнять" линию фронта к северу от Кураховского водохранилища.

Силы обороны Украины недавно продвинулись в Угледарском направлении. Опубликованные 10 декабря геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ отразили утраченные позиции в западной части Романовки (к северо-востоку от Угледара).

При этом опубликованные 10 декабря геолокационные кадры показали российский усиленный механизированный штурм размером во взвод, что может свидетельствовать о том, что оккупанты продвинулись в юго-восточной части Константинопольского (к северо-западу от Угледара).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, показывают, что россияне продвинулись в пределах восточной части Успеновки (к северо-западу от Угледара).

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись в полях к северу от Успеновки и к востоку от Ганновки, но в ISW не нашли подтверждения.

Российские оккупанты продолжали атаковать возле Веселой Рощи и Ганновки, у Успеновки, Константинопольского, Сухих Ял и Разлива 9 и 10 декабря.

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Великой Новоселки. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 9 декабря заявил, что подразделения РФ захватили Благодатное.

Войска РФ наступали возле самой Великой Новоселки, около Раздольного, Благодатного, Макаровки, Сторожевого, Новодаровки, Ровнополья и в направлении Зеленого Поля 9 и 10 декабря.

"Южная ось"

Войска РФ недавно продвинулись севернее Работино в западной части Запорожской области 10 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 9 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись на север вдоль шоссе Токмак-Орихов Т-04-08.

Российский блогер утверждал, что российские штурмовые группы ведут тяжелые бои на Запорожском направлении, но военное командование РФ еще не опрокинуло туда основные силы.

"Если Россия действительно передислоцировала элементы 41 ОГА в Запорожскую область, это может быть индикатором изменения приоритетов российского наступления и усиления внимания к западной части Запорожской области", - говорится в отчете экспертов.

При этом в ISW еще не получили дополнительного подтверждения наличия 55-й мотострелковой бригады РФ в этом районе.

9 и 10 декабря войска РФ продолжали наступать на Днепровском направлении на левебережье Херсонской области и на островах дельты реки Днепр, но не продвинулись.

В Южном оперативном командовании ВСУ сообщили, что российское командование уделяет первостепенное внимание попыткам наступления на острова в районе устья Днепра.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 10 декабря проинформировали, что с начала суток на фронте произошло 199 боевых столкновений.

Как отметили в военном ведомстве, наиболее активно российские захватчики атаковали на Покровском и Кураховском направлениях.