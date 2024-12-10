На фронте произошло почти 200 боев. Генштаб рассказал, где россияне атакуют больше всего

На фронте по состоянию на вечер 10 декабря произошло 199 боевых столкновений. Активнее всего российские оккупанты атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 17 авиационных ударов, применив три управляемых ракеты и 31 КАБ.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 441 дрон-камикадзе и произвели около трех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении наши войска отражали семь атак противника в районах Волчанска, Липцев и Старицы - все атаки уже отбиты.

На Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Глушковки и Лозовой. Украинские защитники отбили восемь атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленая Роща, Макеевка, Ямполевка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Северску.

На Краматорском направлении зафиксированы два боестолкновения возле Белой Горы и Часового Яра, которую успешно отбили наши защитники.

На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали возле населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Дилиевка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 52 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко. До сих пор длится три боестолкновения.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении предварительно было обезврежено 246 оккупантов, 106 из них - безвозвратно. Также уничтожены восемь единиц автомобильной техники противника.

На Кураховском направлении враг 44 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее, шесть боестолкновений - продолжаются. Противник активно применял авиацию на направлении, КАБами атакованы Улакли, Алексеевка и Константинополь.

На Времивском направлении захватчики совершили 16 наступательных действий неподалеку от Веселой Рощи, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки противника.