ВСУ продвинулись восточнее Суджи в Курской области: обновленные карты

Курская операция ВСУ

С 6 августа украинские войска проводят операцию в приграничных районах Курской области России. По словам украинского командования, ВСУ контролируют десятки населенных пунктов.

Недавно главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники продвинулись от 28 до 35 км вглубь обороны в Курской области.

Украина создала в Курской области военную комендатуру и планирует открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданских.

Также появлялась информация, что часть российских войск в Курской области может оказаться в котле на одном из участков боевых действий.

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