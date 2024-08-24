ВСУ продвинулись восточнее Суджи в Курской области: обновленные карты

Силы обороны Украины продвинулись в Курской области России. Зафиксировано продвижение ВСУ восточнее города Суджа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstate.
Как отмечают аналитики, украинские военные смогли продвинуться восточнее вблизи Суджи, в частности возле населенного пункта Мирной Курской области.
По состоянию на 24 августа площадь с отметкой "освобождено" составляет 823,43 квадратных километра, а "серая зона" - 416,7 квадратных километра.
скриншот deepstatemap.live
По состоянию на 23 августа Силы обороны контролировали 815,54 квадратных километра, а "серая зона" занимала 424,6 квадратных километра.
скриншот deepstatemap.live
Также аналитики Deepstate отмечают, что российские захватчики продвинулись в Покровском районе Донецкой области - возле поселка Гродовка и Новогродовка.
С 6 августа украинские войска проводят операцию в приграничных районах Курской области России. По словам украинского командования, ВСУ контролируют десятки населенных пунктов.
Недавно главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники продвинулись от 28 до 35 км вглубь обороны в Курской области.
Украина создала в Курской области военную комендатуру и планирует открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданских.
Также появлялась информация, что часть российских войск в Курской области может оказаться в котле на одном из участков боевых действий.
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