За сутки более 150 боевых столкновений: Генштаб рассказал, где было больше всего боев

По состоянию на 22:00, на фронте с начала суток зафиксировали 152 боевых столкновения. Горячее всего сегодня ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня противник нанес 73 авиационных удара, сбросив 106 КАБов, привлек для поражения 844 дронов-камикадзе, совершил более 4100 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг один раз атаковал в сторону Каменки.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку населенных пунктов Петропавловка, Загрызово и Новая Кругляковка; украинские подразделения отбили все атаки.

На Лиманском направлении враг 20 раз атаковал в районах Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки, Нового, Катериновки и в направлении Зеленой Долины. Наши воины остановили 15 атак захватчиков, еще пять боев продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили три штурмовые действия вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Часового Яра и Григорьевки.

На Торецком направлении враг провел 18 наступательных действий на позиции наших войск в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы; до сих пор продолжается три боестолкновения.

С начала суток враг 65 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Котляровка, Валентиновка, Александрополь, Тарасовка, Лысовка, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка и Богдановка; сейчас продолжается 11 боестолкновений. Оккупанты нанесли авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Заря и Старая Николаевка.

"По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 292 человека убитыми и ранеными; к тому же уничтожен один тягач МТЛБ, четыре автомобиля, четыре мотоцикла, два терминала спутниковой связи и четыре пункта управления БпЛА", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили три атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив, Константинополь и Бурлацкое, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Ровнополя.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили четыре вражеские атаки вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Малой Токмачки и Новоандреевки. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Степногорск и Лукьяновское.

Две неудачные попытки противника пройти к позициям украинцев отбили наши защитники на Приднепровском направлении.

На Курском направлении сегодня произошло 17 боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор. Враг нанес 19 авиационных ударов и сбросил 21 КАБ, совершил 286 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь.