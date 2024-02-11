ВСУ продвинулись под Работино, а оккупанты наступают возле Кременной и Авдеевки: карты ISW

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись к югу от Кременной во время позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 10 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, показывают, что войска РФ недавно продвинулись на восточную окраину Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска возле Синьковки; северо-западнее Сватового около Ивановки, Табаевки, Крахмального; к западу от Кременной возле Тернов, Ямполевки, Торского; юго-западнее Кременной близ Дибровы и Серебрянского леса; и к югу от Кременной возле Григоровки и Белогоровки.

Представитель Группировки войск "Хортица" ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что российские оккупанты в последнее время уменьшили огонь с непрямой наводки на Купянском направлении, вероятно, из-за плохих погодных условий в этом районе.

Операция №2 - Донецкая область

Сообщается, что войска РФ продвинулись вблизи Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 10 февраля. Российские "военкоры" утверждали, что части российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) якобы продвинулись в лесной зоне к югу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута).

Как информируют украинские и российские источники, позиционные боевые действия продолжались к северо-востоку от Бахмута в районе Выемки и Раздолевки, к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки, к западу от Бахмута в районе Ивановского, к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки, к югу от Бахмута в районе Южного и Шумов.

Войска РФ недавно подтвердили наступление в южной Авдеевке и, как сообщается, продолжили наступление в северной Авдеевке. Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, показывают, что захватчики недавно продвинулись по улицам Чернышевского, Спортивной и Соборной на юге Авдеевки.

Российский источник утверждал, что войска РФ наступали из района ресторана "Царская охота" на юго-востоке Авдеевки. Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ вроде бы продвинулись в северной части Авдеевки вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки и в направлении улицы Грушевского, а также в северо-восточной части Авдеевки возле карьера, но эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Российские источники утверждали, что войска РФ занимают позиции примерно в 700 метрах от предполагаемой основной наземной линии связи ВСУ в Авдеевке вдоль улицы Грушевского, что "в значительной степени согласуется с оценкой ISW по продвижению России в этом районе".

Украинские и российские источники заявляли, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Керамика, Новобахмутовки, Степного и Очеретине; возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки; юго-западнее Авдеевки у Северного, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Как сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец, подразделения 114-й мотострелковой бригады РФ ("ДНРовцы"), усиленные подразделениями 30-й ОМСБр войск РФ в течение последних дней продвигались по улицам Мичурина и Железнодорожной и в сторону железнодорожного путепровода возле улицы Чистякова на севере Авдеевки.

Сообщается, что 10 февраля войска РФ продвинулись к западу от города Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от города Донецка. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в восточную Георгиевку (к западу от города Донецк). Российский источник рассказывал, что ВСУ отразили ранее утраченные позиции на южной окраине Новомихайловки, но аналитики ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались возле Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Победы, Новомихайловки и Водяного.

Как заявил Машовец, войска РФ готовятся усилить штурмовые операции у Новомихайловки, несмотря на то, что существующая российская живая сила и техника в этом районе ограничены. Он также рассказал, что части российской 39-й отдельной мотострелковой бригады войск РФ (68-го армейского корпуса, СВО) пытаются продвинуться из Сладкого на Водяное (юго-западнее Новомихайловки), а с юга - на Новомихайловку. Машовец заявил, что усилия России в районе Марьинка-Новомыхайловка направлены на то, чтобы вытеснить ВСУ с позиций к востоку от дороги О0532 Марьинка-Угледар.

"Южная ось"

10 февраля в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные бои. Российские и украинские источники утверждали, что позиционные боевые действия велись к югу от Золотой Нивы (юго-восточнее Великой Новоселки), близ Урожайного и Старомайрского (оба к югу от Великой Новоселки), юго-западнее с. Ровнополь (юго-западнее Великой Новоселки), севернее Приютного (юго-западнее Великой Новоселки).

Позиционные боевые действия продолжались 10 февраля на западе Запорожской области в районе Работино, к западу от Вербового (восточнее Работино) и Новопокровки (к северо-востоку от Работино). Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвинулись с Каменского (35 км к северо-западу от Работино) и добились неопределенного успеха около н.п. Копани (к западу от Работино) и Работино.

Российские и украинские источники сообщали, что позиционные бои продолжались на восточном берегу Херсонской области, в том числе под Крынками.

10 февраля российские источники, в том числе Министерство обороны РФ, заявили, что якобы российские патрульные корабли и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили несколько украинских военно-морских беспилотников, нацеленных на российские гражданские транспортные корабли в юго-западной части Черного моря.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что в Генеральном штабе ВСУ в своде 10 февраля рассказали, что на фронте в течение дня произошло 87 боевых столкновений, а украинские ракетные войска нанесли удары по трем районам скопления противника.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 980 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 394 270 единиц личного состава.