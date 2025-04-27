ВСУ продвинулись под Покровском, оккупанты давят на 5 направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ в Курской области недавно продвинулись вдоль улицы Гора в центре н.п. Горналь, свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля.

26 апреля начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что войска РФ якобы вытеснили все украинские силы из Курской области, и якобы захватили Горналь (к юго-западу от Суджи).

В тот же день Генштаб ВСУ опроверг российские заявления, и отметил, что Силы обороны Украины сохраняют неопределенные позиции в Курской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что 26 апреля украинские войска отбили 5 российских атак в регионе.

26 апреля российские "военкоры" также рассказывали, что бои шли вблизи Олешни (к северо-западу от н.п. Горналь), Гуево (к югу от Суджи возле международной границы) и монастыря Святого Николая (к юго-западу от Гуево).

Войска РФ, вероятно, недавно захватили Поповку на северо-западе Белгородской области. Об этом указывают геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля. Также об этом рассказывали начальник Генштаба РФ Герасимов и несколько российских блогеров.

Данные NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) показывают аномалии тепла вблизи Поповки, обнаруженные спутниками с 20 апреля, что свидетельствует о том, что в этом районе продолжаются бои.

"Северная ось"

26 апреля российские захватчики продолжили наземные атаки на севере Сумской области, но не продвинулись. 25 и 26 апреля войска РФ атаковали в районе Журавки, Беловодов и Локни.

Спикер украинского пограничного отряда 26 апреля заявил, что россияне ежедневно наносят по Сумской области от 50 до 100 ракетно-планирующих ударов и используют в этом районе оптико-волоконные беспилотники.

Также спикер отметил, что сейчас войска РФ не имеют достаточно личного состава и техники для проведения крупной наступательной операции на Сумскую область.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Ни украинские, ни российские силы 26 апреля не сообщали о наземных действиях в Харьковской области.

Операция РФ №2 - Луганская область

26 апреля российские оккупанты продолжили наступать на Купянском направлении, но продвинуться не смогли.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Павел Шамшин 26 апреля сообщил, что недавно Силы обороны отбили попытки РФ установить понтонные мосты через реку Оскол.

Шамшин отметил, что оккупанты особенно активны вблизи Двуречной (северо-восточнее Купянска), также он рассказал, что войска РФ сосредотачивают свои удары вдоль трассы Р-79 Купянск - Двуречная на юго-запад от Западного (к северу от Купянска), но безуспешно - из-за отсутствия понтонных мостов.

26 апреля российские захватчики продолжали наступать на направлении Боровой, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Загрызово и Новой Кругляковки, возле Надежды, Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Новосергиевки и Грековки 25 и 26 апреля.

26 апреля российские оккупанты продолжили наступать на Лиманском направлении, но успеха не имели и не продвинулись. 25 и 26 апреля войска РФ атаковали в районе н.п. Редкодуб, Новое, Глущенково, Новомихайловка, Новый Мир, Ямполовка и Колодези, а также в районе Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

26 апреля российские захватчики наступали на Северском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского 25 и 26 апреля.

26 апреля российские захватчики продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но продвинуться не смогли. 25 и 26 апреля войска РФ наступали у самого Часового Яра, в направлении Маркового, возле Курдюмовки, Белой Горы и Ступочек.

26 апреля войска РФ продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но успеха не имели.

Российские оккупанты атаковали под самым Торецком, наступали в направлении Плещеевки, Дачного и Дружбы, на Делиевку, в районе Сухой Балки, Старой Николаевки, Березовки и на Романовку, в районе Леонидовки, Елизаветовки, Тарасовки и Щербиновки 25 и 26 апреля.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы продвинулись к бывшему пионерскому лагерю "Березка" в западной части Торецка, и что захват лагеря позволит войскам РФ оказывать давление на украинские позиции вблизи Дачного и Делиевки.

Недавно Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении. Как показывают опубликованные 26 апреля геолокационные кадры, ВСУ продвинулись на север от Николаевки (к юго-востоку от Покровска).

Войска РФ наступали в районе н.п. Луч, Миролюбовка, Новоторецкое и в сторону Малиновки, атаковали возле Лисовки и Даченского, возле Удачного и Котлино 25 и 26 апреля.

Украинский военнослужащий, который действовал на Покровском направлении, 26 апреля сообщил, что войска РФ редко используют бронетехнику, периодически используют мотоциклы и электроскутеры, а в основном ведут штурм пешей пехоты в этом районе. Он отметил, что оккупанты обычно ведут пехотные штурмы группами от одного до 15 человек.

Российские захватчики недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 25 и 26 апреля, показывают, что россияне продвинулись на северо-восток и северо-запад от Надеевки (к востоку от Новопавловки).

25 и 26 апреля войска РФ наступали в районе Успеновки и Новоалександровки, в районе Котляровки и Надиевки, в районе Богдановки и Преображенки. Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали под Успеновкой.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Кураховском направлении. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, войска РФ продвинулись к югу от Багатира (к юго-западу от Курахово) во время моторизованного штурма с использованием 18 мотоциклов и 10 гражданских автомобилей.

В тактической группировке войск ВСУ "Угледар" сообщили, что во время штурма украинские воины уничтожили 15 мотоциклов и повредили 9 единиц техники врага.

25 и 26 апреля войска РФ наступали вблизи Константинополя, Разлива и Отрадного. Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Багатира (к юго-западу от Курахово) и Отрадного.

Российские оккупанты незначительно продвинулись в направлении Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 25 апреля, показывают, что россияне продвинулись на юго-восток от Свободного Поля (на северо-запад от Великой Новоселки).

25 и 26 апреля войска РФ атаковали вблизи Днепроэнергии, Веселого и Вольного Поля, а также вблизи Новоселки.

"Южная ось"

26 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись. 25 и 26 апреля войска РФ атаковали в районе Новоданиловки, Степного и Малых Щербаков.

Войска РФ 26 апреля также вели ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении.

Ситуация на фронте

Как передали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 26 апреля, с начала суток на фронте произошло 162 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины отметили, что Покровское направление остается "горячим", и что там противник особенно активно вел атаки. Зато потери росармии в данном районе за день составили 330 оккупантов, 185 из них - безвозвратно.