ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские войска сохранили свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области и расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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