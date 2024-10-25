ВСУ продвинулись в Курской области, возле Торецка и Покровска: карты ISW

Операция ВСУ в России

Украинские войска недавно продвинулись юго-восточнее Коренево в пределах главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Геолокационные кадры от 24 октября показывают, что ВСУ продвинулись вдоль реки Снагость к северу от Дарьино и, вероятно, удерживают позиции в Дарьино и Николаево-Дарино (обе юго-восточнее Коренево), говорится в отчете.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ будто бы продвинулись в районе между Шептуковкой и Хитровкой, и на запад от Толстого Луга в направлении Зеленого Пути. Однако в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Российские блогеры рассказывали, что путинские войска контролируют западную половину Новоивановки (юго-восточнее Коренево), а ВСУ действуют на восточной окраине населенного пункта.

Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что украинские войска атаковали юго-восточнее Коренево вблизи Дарьино, Обуховки, Нижнего Клина, Любимовки, Зеленого Пути, Новоивановки и к югу от Суджи вблизи Плехово..

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

24 октября российские захватчики продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но продвижения не было.

Войска РФ атаковали возле Волчанска, Старицы и Тихого 23 и 24 октября.

24 октября российские "военкоры" заявили, что украинские войска атаковали вблизи н.п. Гатище (к северо-западу от Волчанска).

Представитель бригады ВСУ, действующей на Харьковском направлении, 24 октября заявил, что российские оккупанты создали здесь качественные фортификационные сооружения, глубоко заглубленные в землю, выкопав "многоярусные ямы".

Также спикер рассказал, что захватчики "давно" не проводили механизированных штурмов на Харьковском направлении, и отметил, что оккупанты, возможно, готовятся к наступлению зимы, чтобы изменить обстановку на поле боя.

Пресс-секретарь бригады ВСУ сообщил, что отсутствие листьев сделает активность на поле боя более заметным, что усложнит защиту территорий.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Кременной. На геолокационных кадрах от 24 октября виден российский триколор в центре Новосадово, что может свидетельствовать о том, что войска РФ захватили поселок, говорится в отчете.

В Минобороны РФ 22 октября заявили о захвате н.п. Новосадово.

Российский "военкор" утверждал, что захват Новосадово позволяет путинским войскам начать новые наступательные операции на левом берегу реки Жеребец, и утверждал, что войска РФ также недавно якобы оттеснили ВСУ из Невского.

Кроме того, российские блогеры также утверждали, что войска РФ укрепили позиции в Кругляковке и продвинулись дальше к востоку от Новосадового, к западу от Кисловки и к югу от Макеевки. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики продолжали наступать в районе Голубовки, возле Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневое, Грековки, Новомихайловки, Дружелюбовки, Екатериновки, Твердохлебово, Тернов, Торского, Заречного и возле Серебрянки.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Северска. Геолокационные кадры от 24 октября показывают, что войска РФ продвинулись вдоль железнодорожной линии юго-восточнее Выемки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 24 октября захватчики атаковали вблизи Выемки.

24 октября войска РФ наступали в районе Часового Яра, но продвижения не было.

По сообщениям, российские оккупанты продолжали атаковать восточную часть Часового Яра, вблизи Григоровки, около Предтечино, Белой Горы и Ступочек 23 и 24 октября.

Силы обороны Украины недавно восстановили тактические позиции в центре Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 22 и 23 октября, показали, что ВСУ действуют вдоль Дзержинского улицы в центре Торецка, где эксперты ISW ранее наблюдали продвижение россиян.

Аналитики отмечают, что это указывает на то, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции в этом районе.

Российский источник утверждал, что путинские войска продвинулись в южной части Щербиновки (к западу от Торецка), но в ISW не нашли визуальных доказательств.

23 и 24 октября войска РФ продолжали атаковать в районе Торецка и вблизи Нелиповки.

Российские оккупанты 24 октября продолжали наступательные действия в районе Селидово (юго-восточнее Покровска) за счет северного фланга Покровска.

Российские источники продолжали утверждать, что путинские войска продвинулись дальше в южниц и центральной части Селидово и в поля к северу от города. Но в ISW не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений.

Украинские военнослужащие сообщили для СМИ 24 октября, что российские оккупанты контролируют значительную часть Селидово, а один военнослужащий ВСУ заявил, что захватчики контролируют примерно 85% города.

Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычик не подтвердил эти заявления, и отметил, что украинские силы стараются не дать большим российским группировкам закрепить позиций в районе выхода на городскую застройку, и остановить наступление на северную и восточную окраины Селидово, в том числе со стороны Михайловки.

В отчете указывается, что эксперты ISW не заметили визуального подтверждения заявления украинского военнослужащего о масштабах российского продвижения в Селидово.

24 октября представитель бригады Нацгвардии Украины сообщил, что северные и восточные окраины Селидово являются "серыми зонами", и что украинские войска сдержали российское продвижение вокруг города после того, как оккупанты начали массированные атаки на н.п. с разных направлений 21 октября.

Спикер добавил, что путинские войска перебросили свои части с северного фланга Покровского направления для усиления ударов по Селидово, и перебрасывают средние группы для проникновения на окраины города, а захват его рассматривают как первоочередную задачу.

Также спикер отметил, что оккупанты начали пехотный штурм без механизированной поддержки, что эти штурмы оказались эффективными из-за подавляющего числа российских резервов, сосредоточенных в этом районе, и что войска РФ использовали лучше подготовленные элементы пехоты для начала второй волны атак на Селидово.

Спикер добавил, что войска РФ также передали различные типы систем радиоэлектронной борьбы (РЕБ), чтобы предотвратить действия украинских разведывательных беспилотников в Селидово, что, вероятно, способствовало недавнему продвижению оккупантов в этом городе вместе с российскими артиллерийскими, авиационными и ударами планирующими бомбами.

23 октября аналитики ISW оценили, что очевидная сосредоточенность российского военного командования на обеспечении захвата Селидового была осуществлена за счет способности войск РФ поддерживать значимое наступление непосредственно на Покровск - оперативную цель, которую Кремль сам определил на этом участке фронта.

Сообщается, что недавно ВСУ провели успешную контратаку к северо-востоку от Селидово на фоне продолжения российских штурмов к востоку и юго-востоку от Покровска 24 октября.

Геолокационные кадры от 23 и 24 октября показывают украинскую механизированную контратаку вблизи Новогродовской шахты №1/3.

Российские источники сделали неподтвержденные заявления о том, что путинские войска продвинулись в поле к югу от Сухого Яра, вдоль железнодорожного полотна в восточной части Вишневого, и достигли окрестностей Нововодмитровки, вошли в Новоселидовку (южнее Селидово).

Российские оккупанты продолжали наступать в районе Миролюбовки, Новоторецкого, Луча, Михайловки, Крутого Яра и Сухой Балки, а также возле Новодмитровки, Кременной Балки, Селидово, Лисовки, Сухого Яра, Николаевки, Горняка, Звездного и Красного Яра 23 и 24 октября.

24 октября российские захватчики продолжили наступление на Кураховском направлении, но не продвинулись.

Сообщается, что войска РФ атаковали к востоку от Курахово возле Максимиляновки и к юго-востоку от Курахова вблизи н.п. Острое и Дальнее.

24 октября российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Угледара, но продвижения не имели.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска незначительно продвинулись юго-восточнее Богоявленки, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения.

Войска РФ продолжали атаки вблизи Антоновки, Екатериновки и Константиновки, возле Богоявленки, Золотой Нивы и Новоукраинки 23 и 24 октября.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземной активности войск РФ в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 24 октября.

"Южная ось"

23 и 24 октября российские оккупанты продолжали наступление в западной части Запорожской области северо-восточнее Работино вблизи Новоданиловки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

24 октября российский "военкор" заявил, что недавнее продвижение россиян на Запорожском направлении может свидетельствовать о том, что Москва может в ближайшее время дать приоритет наступательным операциям именно в этом районе.

"Военкор" утверждал, что российская группировка сил "Днепр" якобы создала несколько новых бригад в оккупированной части Херсонской области, и что войска РФ могут усилить наступательные операции на Запорожском направлении.

Российский блогер рассказывал, что необходимость продвижения по открытым полям и ухудшение погодных условий в Запорожской области могут осложнить операции войск РФ на этом направлении.

Другой российский военкор 24 октября заявил, что ВСУ активизируют использование FPV-беспилотников, разведывательных дронов и гексакоптеров для ударов по позициям артиллерии РФ на Запорожском направлении.

24 октября Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что 23 октября украинские войска нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук-М2" на юге страны, а украинский журналист сообщил, что ВСУ применили систему HIMARS для удара по этому "Буку" врага.

В Генштабе ВСУ 21 октября сообщали, что в ту ночь украинские войска нанесли удар по российскому ЗРК "Бук-М3" примерно в 60 км от линии столкновения в неопределенном районе.

23 и 24 октября войска РФ продолжали атаковать на левобережной части Херсонской области, но продвижения не было.

24 октября российский "военкор" заявил, что ВСУ минуют пойму реки Днепр, чтобы воспрепятствовать будущему продвижению россиян на Херсонском направлении.

24 октября в Минобороны РФ заявляли об уничтожении 3 украинских беспилотника над Черным морем. А оккупационный гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ПВО будто бы сбила украинскую ракету над этим городом.

24 октября представитель ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что Черноморский флот РФ обеспокоен тем, что украинские силы могут нанести удар по их кораблям в порту Новороссийска Краснодарского края, но ЧФ РФ не имеет альтернативного порта для размещения своих судов в Черноморском регионе.

Также Плетенчук отметил, что несколько российских судов недавно массово вышли из российской базы в Новороссийск, и что оккупанты проводят сортировку кораблей, чтобы ограничить риск возможных ударов украинских беспилотников и последующего уничтожения кораблей ЧФ РФ.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 24 октября рассказали, что с начала суток на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что на Покровском направлении, где было зафиксировано 43 вражеских атаки, украинские защитники смогли в течение дня ликвидировать сотни солдат противника.