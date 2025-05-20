ВСУ продвинулись в Курской области, возле Боровой и Торецка: карты ISW

Операция ВСУ в России

Недавно Силы обороны Украины продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, что ВСУ продвинулись на южной окраине Теткино (к юго-западу от Глушково).

Между тем на данном направлении также наблюдается продвижение и со стороны войск РФ. Как показывают геолокационные кадры от 19 мая, росармия продвинулись к международному пункту пропуска к юго-востоку от Теткино.

Российские "военкор" утверждали, что ВСУ якобы безуспешно наступали на Теткино и Новый Путь (на юго-запад от Глушково и на восток от Теткино).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 19 мая заявил, что северокорейские войска больше не ведут штурмов на Курском направлении, а войска РФ лишь "эпизодически" разворачивают контингент КНДР на территории России.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземной активности на северо-западе Белгородской области 19 мая.

Операция РФ - "Северная ось"

Российские оккупанты 19 мая продолжали наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись.

19 мая спикер Северской группировки войск ВСУ Вадим Мысник сообщил, что РФ накапливает силы в Курской области и продолжает наступать небольшими группами пехоты вдоль международной границы между Сумской и Курской областями.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали ограниченные наземные атаки на севере Харьковской области 19 мая, но успеха не имели.

18 и 19 мая войска РФ штурмовали в районе Волчанска и Волчанских Хуторов. 18 мая российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Липцов.

Операция РФ №2 - Луганская область

19 мая российские оккупанты продолжали наступать на Купянском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали вдоль международной границы в районе Строевки и в районе Кутковки 18 и 19 мая.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Купянском направлении, сообщил, что россияне уменьшили численность своих пехотных штурмовых групп с 5-6 до 2-3 человек, и что враг продолжает отдавать предпочтение использованию во время штурма багги, мотоциклов и вездеходов (квадроциклов) над бронетехникой.

Председатель Купянской райвоенкодминистрации Андрей Канашевич заявил, что российские оккупанты увеличили количество и размах авиационных и артиллерийских ударов по Купянскому району.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска использовали беспилотники "Шахед", которые обычно используют для нанесения дальних ударов по тыловым районам Украины, - для ударов по целям ВСУ на Купянском направлении.

Недавно украинские защитники продвинулись на направлении Боровой. Как показывают обнародованные в мае геолокационные кадры, ВСУ продвинулись на запад от Сергеевки (на восток от Боровой).

18 и 19 мая войска РФ атаковали в районе Новой Кругляковки, наступали в направлении Копанок, в районе Твердохлебово, Новосергиевки и Ольговки.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, что российские оккупанты утром 14 мая осуществили механизированный и моторизованный штурм к северо-востоку от Стельмаховки с помощью 3 мотоциклов, 2 легких бронированных машин и 1 танка.

19 мая российские захватчики продолжили наступать на Лиманском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в направлении Новомихайловки, Редкодуба, Липового, Нового Мира, Карповки и Зеленой Долины, наступали возле Ямполовки, Глущенково, Колодязов и возле Торского 18 и 19 мая.

Командир бригады ВСУ, которая действовала на Лиманском направлении, опроверг заявления России от 15 мая о якобы "захвате" росармией Торского, сообщив, что путинские военные не закрепили устойчивых позиций в центре поселка, и что ВСУ контролируют весь населенный пункт.

Командир украинской бригады сообщил, что россияне пытаются войти в Торское ударными группами по два-три солдата, и что ВСУ убивают или ранят 80-90 % этих групп.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 19 мая продолжали наступательные действия на Северском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

Российские захватчики недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 17 мая, показывают, что россияне продвинулись в южной части города и к юго-востоку от Озаряновки (к юго-востоку от Часового Яра).

18 и 19 мая войска РФ атаковали возле самого Часового Яра, в направлении Майского, в районе Озаряновки, Курдюмовки, Белой Горы и в направлении Ступочек.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 18 мая, ВСУ продвинулись вдоль железной дороги на юго-восток от Делиевки (на северо-восток от Торецка).

При этом на Торецком направлении продвинулись и российские захватчики. Геолокационные кадры от 19 мая показывают, что войска РФ продвинулись на северо-запад от Торецка.

Войска РФ атаковали под самим Торецком, возле Делиевки, Дружбы, в районе Новой Полтавки и Старой Николаевки, наступали на Шевченко Первое и Зарю, атаковали в районе Новоспасского и наступали на Яблоневку и Попов Яр 18 и 19 мая.

Российский "военкор" заявил, что Силы обороны Украины контратаковали возле Старой Николаевки и Гнатовки.

Министерство обороны России заявило 19 мая о захвате Новооленевки (к западу от Торецка), но в ISW наблюдали геолокационные кадры, которые указывают на то, что россияне оккупировали этот населенный пункт еще 16 мая.

19 мая российский блогер заявил, что войска РФ, которые действуют вблизи Романовки, якобы перекрыли наземные линии связи ВСУ, которые использовались для снабжения сил в Зоре, Гнатовке и Старой Николаевке. "Военкор" утверждал, что ВСУ между Новооленовкой и Торецком могут осуществлять материально-техническое обеспечение только по грунтовой дороге из Александро-Калиново.

Российские оккупанты 19 мая продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись.

18 и 19 мая войска РФ атаковали в районе Малиновки и Елизаветовки, Миролюбовки и Новоторецкого, Лисовки, Даченского и Зверево, Удачного и Котлино.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные кадры от 19 мая показывают, что войска РФ продвинулись к северу от Котляровки (к востоку от Новопавловки).

Российские захватчики наступали в районе Новоалександровки, в направлении Муравки, возле Котляровки, Троицкого и Орехового 18 и 19 мая. Российский блогер утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Новониколаевки и Новосергиевки (северо-восточнее Новопавловки).

Российские захватчики 19 мая продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но успеха не имели. Войска РФ 18 и 19 мая атаковали в районе Андреевки, Константинополя, Богатыря, Отрадного. Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Отрадного и Богатыря.

19 мая спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что ВСУ удерживают позиции в Богатыре и отбросили российские войска к дороге Н-15 Богатырь - Комар к югу от Богатыря.

19 мая спикер украинской оперативно-тактической группировки "Угледар" Алексей Бельский заявил, что ВСУ удерживают позиции в Богатыре, Константинополе, Андреевке (к западу от Курахова) и Разливе (к юго-западу от Курахова), несмотря на заявление Минобороны России о якобы захвате этих населенных пунктов.

Российские оккупанты 19 мая атаковали на направлении Великой Новоселки, но не продвинулись.

Войска РФ наступали на Комар, атаковали возле Привольного, Вольного Поля, Шевченко, Ровнополя, Новополя и Зеленого Поля 18 и 19 мая. Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали возле Зеленого Поля и Новополя.

"Южная ось"

Российские войска 19 мая продолжали наступательные действия на Запорожском направлении, но не продвинулись.

18 и 19 мая войска РФ атаковали на юго-восток от Орехова в направлении Малой Токмачки, на юг от Орехова в направлении Новоданиловки, на юго-запад от Орехова возле Степного и на северо-запад от Орехова в направлении Лукьяновского.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении 18 и 19 мая, но продвинуться не смогли.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 19 мая проинформировали, что с начала суток на фронте произошло 156 боев.

Поэтому можно констатировать увеличение боев по сравнению с сутками-двумя ранее, когда в соответствующий временной промежуток фиксировалось 130 и 131 боев соответственно.

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты до сих пор концентрируют наибольшие усилия по штурмам и атакам на Покровском направлении.