ВСУ продвинулись в Часовом Яре и отбили вражеские механизированные штурмы: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжали наступление вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска 16 и 17 августа.

В Харьковской группировке войск ВСУ 17 августа сообщили, что захватчики усиливают штурмовые группы вблизи Липцев, и координируют действия в Волчанске.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ незначительно продвинулись вблизи Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 17 августа, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах северо-восточной части Макеевки.

Российские оккупанты наступали в районе Глушковки, Кругляковки, Берестового и Стельмаховки, возле Макеевки, Грековки, Невского, Новоегоровки, Тернов и Торского, а также возле Дибровы 16 и 17 августа.

Операция №3 - Донецкая область

17 августа российские захватчики продолжили наступление на Северском направлении, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Оккупанты 16 и 17 августа продолжали штурмы в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки, а также в районе Переездного.

Силы обороны Украины незначительно продвинулись в пределах восточной части Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 17 августа, показывают, что ВСУ продвинулись на западном (правом) берегу канала Северский Донец - Донбасс в городе.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ также пытаются отбить позиции в лесной местности к западу от Клещиевки.

Другой российский блогер рассказывал, что войска РФ также наступают в Октябрьском микрорайоне города Часов Яр, но в ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики также продолжали наступательные действия севернее Часового Яра в районе Григорьевки 16 и 17 августа.

17 августа войска РФ продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись дальше по Центральной улице в направлении Торецка с западной окраины Северного, и дальше в направлении Нелиповки от Железного.

Российский военкор рассказывал, что войска РФ продвигаются в Нью-Йорке и контролируют примерно 80% населенного пункта, хотя в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты также наступали в районе Белой Горы и Делиевки, а также в районе Пантелеймоновки 16 и 17 августа.

Войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 17 августа, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Желанного.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 17 августа, показывают, как ВСУ отражают неудачную механизированную атаку РФ усиленного взвода к юго-востоку от Лозоватского в ночь на 17 августа.

Так, добавляют эксперты, российские силы не совершили подтвержденного продвижения во время этого штурма.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили Новожеланное и продвигаются к востоку от Покровска к Крутому Яру и далее к Гродовке и Новогродовке. Однако в ISW не нашло подтверждения этих утверждений.

Действовавшая на Покровском направлении бригада ВСУ сообщила, что российское военное командование не перебросило силы с Покровского направления, и что основные силы РФ остаются на востоке Украины.

Оккупанты также продолжали наступательные действия 16 и 17 августа в районе Воздвиженки, Миролюбовки и Николаевки, направлении Зеленого Поля и в районе Журавки, Заветного и Птичьего.

Войска РФ незначительно продвинулись во время механизированного штурма юго-западнее города Донецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, показывают, что оккупанты продвинулись во время усиленного механизированного штурма размером во взвод к северо-западу от города Победа.

Действующая на Кураховском направлении бригада ВСУ 16 августа опубликовала кадры, на которых видно, как украинские силы отражают наступление механизированной армии РФ численностью в батальон в неопределенном районе Кураховского направления в ночь на 16 августа.

Бригада сообщила, что войска РФ атаковали 3 танками, 25 бронемашинами и подвозом, а украинские силы ударили по 1 танку, 5 бронемашинам и подводам перед тем, как российские силы отступили из этого района.

Российские оккупанты ранее несли большие потери в бронетехнике во время недавних механизированных штурмов размером примерно в батальон, и российское военное командование, похоже, прекратило этот штурм, прежде чем рисковать аналогичными потерями, говорится в отчете ISW.

Войска РФ также продолжали наступательные действия в районе Красногоровки и Константиновки 16 и 17 августа.

Российские и украинские источники не комментировали ситуацию в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 17 августа.

"Южная ось"

16 и 17 августа на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки продолжались позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Спикер Таврической группировки войск ВСУ капитан Дмитрий Лиховой 17 августа заявил, что оккупанты совершили "некоторые перемещения" на уровне бригады или низшего подразделения, но враг на юге Украины не передислоцировался массово в Курскую область.

Также Лиховой отметил, что в оккупированной части Запорожской области находятся около 75-90 тысяч российских военных, а около 1-2 тысяч захватчиков из Запорожской области передислоцировались для обороны в Курскую область.

Оккупанты продолжали атаковать 16 и 17 августа на левобережной части Херсонской области, но без продвижения.

В Минобороны РФ 17 августа заявили, что подразделения Черноморского флота (ЧФ) якобы уничтожили 2 украинских военно-морских беспилотника, вероятно, вблизи оккупированного Крыма.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 17 августа рассказали, что за сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Также в военном командовании проинформировали, что российские захватчики сконцентрировали атаки на Покровском направлении, а также пытаются продвигаться в районе Торецка и Лимана в Донецкой области.