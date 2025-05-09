ВСУ продвинулись под Торецком и в Курской области, враг давит на 7 направлениях: карты ISW

Сразу стоит отметить, что в описании оперативной обстановки на разных направлениях эксперты активно постоянно сообщают о нарушении якобы "трехдневного перемирия", которое сама же РФ недавно объявила в одностороннем порядке.

Операция ВСУ в России

Силы обороны Украины недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что ВСУ продвинулись вдоль улицы Чапаева на юго-западе Теткино (на юго-запад от Глушково) и на юго-восток от данного населенного пункта.

Между тем фиксируется и продвижение на этом направлении также со стороны войск РФ. Так, геолокационные кадры от 7 мая показывают, что россияне продвинулись к международной границе к югу от Олешни (к юго-востоку от Суджи).

7 мая российский "военкор" заявил, что ВСУ сохраняют ограниченные позиции в Курской области, и что Силы обороны Украины сохраняют преимущество над путинскими войсками в этом районе.

Силы беспилотных систем ВСУ 7 мая сообщили, что украинские защитники нанесли удары по российскому РЛС "Заслон" в Курской области.

Российский блогер рассказывал о боях в Белгородской области в районе Демидовки 8 мая.

"Северная ось"

Российские оккупанты недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные кадры, опубликованные 6 мая, показывают, что войска РФ продвинулись к центральной части Локни.

Российский "военкор" рассказывал о якобы боях под Беловодами 8 мая.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

7 мая российский блогер рассказывал, что войска РФ якобы продвинулись на восточную окраину Волчанска в Харьковской области.

В отчете Генерального штаба ВСУ сообщалось о российских атаках вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов 7 мая вечером и 8 мая утром.

Представитель ОСГВ "Хортица" полковник Виктор Трегубов 8 мая заявил, что россияне продолжают наступать на Харьковском направлении после объявленного Кремлем "перемирия".

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись на Купянском направлении. Как показывают опубликованные 7 мая геолокационные кадры, россияне незначительно продвинулись к северо-восточной окраине Двуречной (северо-восточнее Купянска).

В отчете Генштаба ВСУ сообщалось 8 мая о российских атаках вблизи Глушковки, возле Синьковки и возле Степной Новоселовки. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 8 мая заявил, что бои продолжаются на севере области и на Купянском направлении.

Российские захватчики недавно продвинулись в направлении Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 8 мая, показывают, что войска РФ продвинулись на северо-запад от Макеевки (на северо-восток от Боровой).

В отчете Генштаба ВСУ сообщалось о российских атаках возле Загрызово и Новой Кругляковки, под Копанками, возле Грековки и в направлении Ольговки 7 мая, и об атаках врага 8 мая вблизи Загрызово, Новой Кругляковки и Грековки и в направлении Ольговки.

Сообщалось о боях на Лиманском направлении, но подтвержденных данных о продвижении со стороны российских оккупантов не было.

В Генштабе ВСУ информировали о российских атаках вблизи Колодезей и в направлении Редкодуба и Нового Мира 7 и 8 мая.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Сообщалось о боях на Северском направлении и в районе Часового Яра, но продвижения со стороны войск РФ там не было.

В Генштабе ВСУ информировали о российских атаках возле Белогоровки и вблизи Верхнекаменского 7 и 8 мая, а также вблизи Часового Яра, возле Белой Горы и Предтечно 7 и 8 мая.

Российский "военкор" рассказывал о якобы контратаках со стороны Сил обороны Украины 8 мая в направлении Часового Яра.

Украинские защитники недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 6 мая, показывают, что ВСУ продвинулись к улице Совхозной на северо-западе Дружбы.

При этом наблюдается также продвижение на Торецком направлении и со стороны российских захватчиков. Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что войска РФ продвинулись в южной части Новой Полтавки (к западу от Торецка).

В Генштабе ВСУ информировали о российских атаках вблизи Торецка, возле Делиевки, Щербиновки и Новой Полтавки, а также вблизи Малиновки, Крымского, Елизаветовки и в направлении Романовки 7 и 8 мая.

Сообщается о боях на Покровском направлении 8 мая. В Генштабе ВСУ информировали о российских атаках возле Лысовки, Котлино, Зверево, Новосергеевки и Удачного 7 и 8 мая.

Российский "военкор" рассказывал о якобы украинских дроновых ударах по позициям путинских войск на Покровском направлении 8 мая.

В ОСГВ "Хортица" 7 мая сообщали, что россияне продолжают активизировать использование мотоциклов в наступлениях на Покровском направлении. Представитель бригады ВСУ, которая действует на этом направлении, 8 мая заявил, что оккупанты ведут штурм небольшим количеством пехоты при поддержке мототехники и беспилотников.

Сообщается о боевых действиях на Новопавловском направлении, между тем так продвижения со стороны российских оккупантов не фиксируется.

В Генштабе ВСУ сообщали о российских атаках вблизи Новоалександровки, у Надиевки и Котляровки, возле Троицкого и Богдановки 7 и 8 мая.

Российские захватчики недавно продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что войска РФ продвинулись на северо-запад от н.п. Раздольное (на юго-запад от Курахово).

В Генштабе ВСУ сообщали о российских атаках вблизи Константинополя, Андреевки, Багатыря, Алексеевки и в направлении Отрадного 7 и 8 мая.

Российские оккупанты недавно продвинулись в направлении Большой Новоселки. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, войска РФ продвинулись в полях к северо-западу от н.п. Раздольное (к северо-востоку от Великой Новоселки).

В Генштабе ВСУ сообщали о российских атаках вблизи Вольного Поля и Новоселки, а также в направлении Новополя 7 и 8 мая.

Российский "военкор" рассказывал о дроновых ударах со стороны ВСУ по позициям войск РФ на линии Вольное Поле - Новоселка - Новодаровка (к западу и юго-западу от Большой Новоселки).

"Южная ось"

Сообщается о боях на Запорожском направлении, но там продвижение россиян не фиксируется. В Генштабе ВСУ информировали о российских атаках возле Степного, Каменского и Щербаков 7 и 8 мая.

Сообщалось о боях на Херсонском направлении 8 мая. Как передали в Генштабе ВСУ, россияне атаковали там 7 и 8 мая.

Российский "военкор" рассказывал о якобы попытке ВСУ 8 мая высадиться на восточном (левом) берегу Днепра возле Антоновского моста.

Украинский военнослужащий, который действовал на Херсонском направлении, сообщил, что российские и украинские войска ведут бой на расстоянии, поэтому этот участок фронта в основном неподвижен.

Ситуация на фронте

В Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 8 мая информировали, что несмотря на объявление Кремлем "парадного перемирия" на фронте произошло 154 боевых столкновений. Поэтому их количество только увеличилось.

В Силах обороны Украины также рассказали, что треть боев фиксировалась на Покровском направлении, которое остается "самым горячим".