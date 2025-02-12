Россияне концентрируют наступления на востоке и в Курской области, - Генштаб

С начала суток 12 февраля на фронте произошло 112 боевых столкновений. Враг больше всего атакует в Донецкой и в Курской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ .

Вражеские обстрелы

Захватчики нанесли по территории Украины нанесли два ракетных и 74 авиационных удара, применив семь ракет и 112 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1091 дрон-камикадзе и осуществили 4314 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг девять раз атаковал позиции Сил обороны у населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска девять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи. К этому времени продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении четыре штурма противника отбили наши защитники в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении защитники отбили семь атак россиян. Противник пытался продвинуться вперед в районах Часового Яра и Васюковки. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отражали 11 вражеских атак в районах Щербиновки и Торецка, семь атак остановлены Силами обороны, еще четыре - продолжаются.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное и Шевченко. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, на Покровском направлении за день захватчики потеряли 220 солдат убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, миномет, девять единиц автомобильной техники и два мотоцикла оккупантов. Также украинские защитники существенно повредили один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку и два вражеских миномета.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 15 атак. Враг безуспешно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ривнополь. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в районе Каменского. Авиационные удары неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новополь и Каменское.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражескую атаку в районе Щербаков, кроме того, враг применил штурмовую авиацию в районе населенного пункта Пятихатки.

На Курском направлении наши войска отбили 13 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Харьковском и Приднепровском направлениях агрессор активных действий не проводил.