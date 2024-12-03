ВСУ продвинулись возле Часового Яра, враг давит на трех направлениях на Донбассе: карты ISW

Операция ВСУ в России

2 декабря продолжались бои на главном "украинском плацдарме" в Курской области, но ни украинские войска, ни российская армия не имели подтвержденного продвижения.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ будто бы продвигаются в районе Мартыновки (к северо-востоку от Суджи), хотя в ISW не нашли подтверждения.

Также российские блогеры рассказывали, что бои продолжались юго-восточнее Коренево в районе Новоивановки, Дарьино и Николаево-Дарьино, и юго-восточнее Суджи в районе Погребков и Плехово.

Украинские военные 1 и 2 декабря отметили, что войска РФ круглосуточно атакуют позиции ВСУ в Курской области, иногда с помощью бронетехники, а иногда с помощью более легкой техники, такой как мотоциклы и вездеходы, которые россияне используют для транспортировки пехоты в районы возле линии фронта.

Российский инсайдерский источник заявил 2 декабря, что власти РФ выделили по меньшей мере 10 миллионов рублей (94 000 долларов) на проект превращения всей границы в "одну большую укрепленную территорию" после того, как российские оборонительные линии в Курской области не сдержали ВСУ во время начала украинской операции в регионе в августе.

1 декабря российский инсайдерский источник сообщил, что 30 ноября из украинской системы HIMARS был нанесен удар по командному пункту 83-й отдельной воздушно-десантной (ВДВ) бригады РФ в Курской области.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 1 и 2 декабря вели наступательные действия вдоль международной границы на севере Харьковской области в направлении Казачьей Лопани и в районе Старицы, Тихого и Волчанска, но не продвигались.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ контратаковали в Волчанске, возле Глубокого и в направлении Липцев.

Российский блогер рассказывал, что ВСУ периодически атаковали вблизи Глубокого и на его флангах, чтобы отрезать войска РФ от наземных линий связи и резервов.

Операция РФ №2 - Луганская область

2 ноября российские оккупанты продолжили наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись к северу от Купянска вдоль правого берега реки Оскол возле Новомыска, и к юго-востоку от Купянска возле Колесниковки, Кругляковки, Загрызово, Песчаного и Берестового, а также возле Лозовой и Зеленого Гая.

Несколько российских блогеров повторили заявления о том, что войска РФ пересекли реку Оскол и продвинулись в лесистой местности к западу от Масютовки (юго-восточнее Двуречной). Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Заместитель командира украинского подразделения беспилотников, действовавший на Купянском направлении, заявил, что оккупанты пытаются обойти оборону ВСУ под Купянском, и захватить позиции на левом берегу реки Оскол.

Он также заявил, что Кругляковка (юго-восточнее Купянска) является спорной "серой зоной".

Войска РФ продолжали наступать в районе Глушковки и Кругляковки, возле Лозовой, Зеленой Рощи, Копанок, Грековки, Чернещины, Дружелюбовки, Ямполевки, Тернов, Торского и Григорьевки 1 и 2 декабря.

Операция РФ №3 - Донецкая область

2 декабря войска РФ продолжили наступательные операции северо-восточнее Северского в районе Белогоровки, но не продвинулись.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова заявила, что российская техника пытается продвинуться через открытые поля в направлении Северска, что позволяет ВСУ легко определить местонахождение и нанести удар по врагу.

Силы обороны Украины недавно продвинулись в районе Часового Яра.

На геолокационных кадрах от 2 декабря видно, как российские оккупанты наносили удары по украинским подразделениям, что указывает на то, что ВСУ недавно продвинулись к юго-востоку от Часового Яра вдоль трассы Т0504 Бахмут-Константиновка, говорится в отчете.

1 и 2 декабря российские захватчики продолжали атаковать в центе Часового Яра возле завода огнеупоров, вблизи города и возле Григоровки.

Офицер бригады ВСУ, которая действовала в районе Часового Яра, заявил, что оккупанты пытаются "проникнуть" в Часов Яр группами по 2-3 солдата в сумерках и при плохих погодных условиях, чтобы защитить их от украинских ударов FPV-дронами.

Украинский офицер также отметил, что россияне редко проводят механизированные штурмы вблизи Часового Яра.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры от 2 декабря показывают, что захватчики продвинулись к югу от Торецка до шахты "Центральная".

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска захватили два породных отвала возле шахты "Центральная", но в ISW не нашли визуального подтверждения.

А Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали под самим Торецком, возле Нелиповки и Щербиновки 1 и 2 декабря.

Как заявила Бобовникова, российские захватчики ведут пехотные штурмы в районе Торецка, поскольку бронетехнике тяжело передвигаться по городам, но недавно оккупанты наступали при поддержке бронетехники вблизи Нелиповки.

Бобовникова также сообщила, что за неделю штурмов Торецка россияне понесли потери в количестве более 500 военнослужащих - это личный состав механизированного батальона.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 30 ноября, показывают, что путинские войска продвинулись в пределах Желтого.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись в восточной части н.п. и в направлении Новопустынки, но в ISW не нашли подтверждения.

Российские оккупанты продолжали атаковать в районе Миролюбовки и Луча, возле Лисовки, Красного Яра, Новых Трудов, Даченского, Желтого, Чумацкого и Пушкино 1 и 2 декабря.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к северу и северо-западу от Курахово. Геолокационные кадры от 1 декабря показывают, что оккупанты продвинулись к северо-западу от Солнцевки, к западу от Берестков, и на северном берегу Кураховского водохранилища.

Российский "военкор" признал, что ВСУ сохраняют позиции в западной части Солнцевки, что согласуется с текущей оценкой экспертов ISW на линии фронта.

Российские блоггеры утверждали, что путинские войска ведут зачистку или захватили Старые Терны, продвигаются по улицам Соборная и Мира в Курахово, а также наступают в районе Дальнего.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ оккупировали более половины Курахово, хотя в ISW оценивают, что в настоящее время россияне захватили только 39% населенного пункта.

Сообщается, что войска РФ продолжали атаковать вблизи самого Курахово, возле Берестков, Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Новодмитровки и в направлении Дальнего 1 и 2 декабря.

1 и 2 декабря российские источники сделали неподтвержденные заявления о продвижении войск РФ северо-восточнее Угледара, но в ISW не могут подтвердить эти заявления.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска закрепились на юго-восточной окраине Елизаветовки и на северо-западной окраине Ильинки (севернее Угледара).

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ контролируют 75% Романовки (к северо-востоку от Угледара), но в ISW зафиксировали, что россияне действуют на территории 11% этого населенного пункта.

В Генштабе ВСУ сообщили, что бои продолжались вблизи Елизаветовки, Анновки и Антоновки, возле Трудового и Константинопольского.

1 и 2 декабря российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись севернее Великой Новоселки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но в ISW не могут проверить эти заявления.

Российские источники утверждали, что путинские войска вроде бы захватили н.п. Новый Комар (к северо-востоку от Угледара) и продвинулись в направлении Разлива (к северо-востоку от Угледара).

Российский "военкоры" рассказывал, что войска РФ улучшают свои позиции на северном и южном флангах Великой Новоселки и нарушают украинское материально-техническое обеспечение, прежде чем начать "полномасштабный штурм" Великой Новоселки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что бои продолжаются возле самой Большой Новоселки, Новых Комаров, и в направлении Новополья.

"Южная ось"

Российские "военкоры" утверждали, что 1 и 2 декабря на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, но на линии фронта изменений не было.

Российский блогер распространил заявления о том, что войска РФ возобновят наступательные операции в западной части Запорожской области в неопределенное время после 5 декабря, и что путинские войска также могут попытаться пересечь реку Днепр в неопределенном районе Херсонской области.

Войска РФ 1 и 2 декабря продолжали наступление на Днепровском направлении, в том числе на левом берегу Херсонской области, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

Как ранее рассказали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 2 декабря, с начала суток на фронте произошло 193 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что российские оккупанты сконцентрировали свои усилия на трех направлениях на западе Донецкой области.