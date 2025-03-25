ВСУ продвинулись в Белгородской области, возле Торецка и Покровска: карты ISW

Операция ВСУ в России

Силы обороны Украины недавно продвинулись на северо-западе Белгородской области в районе Демидовки. Геолокационные кадры, опубликованные 24 марта, показывают, что ВСУ продвинулись в центральную часть этого села (к северо-западу от города Белгород).

Российские "военкоры" признали, что ВСУ продвинулись в южную часть Демидовки, но отрицали, что они взяли под контроль этот населенный пункт.

Как говорится в отчете ISW, ВСУ начали ограниченные атаки на северо-западе Белгородской области 18 марта, и в течение последних 6 дней достигли незначительного прогресса в направлении Графовки (к юго-востоку от Демидовки) и Прилесья (к югу от Демидовки).

24 марта российские блогеры рассказывали, что Силы обороны Украины также начали атаку в направлении Поповки (к западу от Демидовки).

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ используют вездеходы (квадроциклы) и некоторые единицы бронетехники, и атакуют небольшими группами пехоты.

Российские источники ISW рассказывали, что РФ передислоцировала пограничников, чеченские силы "Ахмата", подразделения Северной группировки войск и подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) для ответа на украинские атаки на северо-западе Белгородской области.

Похоже, что ВСУ применяют удары на большом расстоянии, чтобы усложнить материально-техническое обеспечение войск РФ, их командование и контроль в этом районе, пишут эксперты ISW.

Недавно украинские войска нанесли два удара по российским командным пунктам на западе Белгородской области, уничтожив средства связи войск РФ.

Силы специальных операций (ССО) Украины 24 марта сообщили, что украинские войска сбили четыре российских вертолета над Белгородской областью.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ недавно нанесли удары по мосту вблизи Графовки и еще одному мосту вблизи Надежовки (к востоку от Графовки), что, вероятно, усложнит логистику путинских войск в этом районе.

Российские блогеры также утверждают, что удары украинских беспилотников, обстрелы и удары HIMARS также затрудняют способность войск РФ удерживать некоторые позиции в этом районе.

Войска РФ продолжают атаковать ограниченные украинские позиции в Курской области 24 марта, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска атакуют Гоголевку (к западу от Суджи) и вблизи КПП Суджа вдоль международной границы.

Также российские блогеры рассказывали, что ВСУ удерживают позиции к юго-западу от Суджи в Олешне и к югу от Суджи в Гуево и Горнале. Некоторые российские "военкор" опровергли российские сообщения о том, что войска РФ захватили Гуево и Гоголевку.

24 марта спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что командование РФ скопило "значительное" количество личного состава и техники в Курской области.

24 марта российские оккупанты продолжили наступать на севере Сумской области, но продвинуться не смогли.

Как рассказал Демченко, российские захватчики пытаются наступать в районе Журавки и Новенького (к востоку от Журавки).

Российские "военкоры" утверждали, что бои шли на линии Владимировка - Васильевка - Журавка, и вблизи Басовки.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

24 марта войска РФ продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. 23 и 24 марта российские оккупанты атаковали возле Глубокого и Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

24 марта российские захватчики продолжали наступать на Купянском направлении, но не продвинулись. 23 и 24 марта войска РФ атаковали в районе Двуречной, Тополя, Петропавловки и Степной Новоселовки.

Представитель украинской бригады, которая действует на Купянском направлении, сообщил, что российские оккупанты атакуют реже, чем 2-3 недели назад (начало и середина марта), вероятно, из-за потерь живой силы и техники. Он также отметил, что россияне используют меньше единиц тяжелой техники.

Представитель украинского полка, который действовал на Купянском направлении, 24 марта сообщил, что пехота РФ продолжает попытки форсировать реку Оскол, но несет большие потери и не может провести эвакуацию. Он добавил, что на позициях вдоль западного (правого) берега реки Оскол рассредоточено около 500 российских военнослужащих.

24 марта российские оккупанты продолжали наступать на направлении Боровой, но продвинуться не смогли. 23 и 24 марта войска РФ атаковали в районе Загрызово, Богуславки, Надежды и в направлении Степного.

Командир украинского батальона, который действовал на Лиманском направлении, 23 марта заявил, что освобождение Надежды (к востоку от Боровой) позволяет ВСУ удерживать огневой контроль над р. Жеребец, Райгородкой и Джерельным (к северу от Надежды), и затруднять российские механизированные штурмы Копанки (к западу от Надежды).

Представитель бригады ВСУ, которая действовала на Лиманском направлении, 24 марта сообщил, что россияне пытаются обойти Надежду и ведут штурм небольшими отрядами по 5-6 человек.

23 марта российский "военкор" заявил, что ВСУ якобы не взяли под контроль село Надежда, и что линия фронта проходит в 1,5 км к западу от населенного пункта.

24 марта российские захватчики продолжали наступать на Лиманском направлении, но не продвинулись. 23 и 24 марта войска РФ атаковали в районе Ямполевки, Зеленой Долины, Новомихайловки, Нового, Заречного и в районе Серебрянского леса.

24 марта бригада ВСУ, которая действовала на Лиманском направлении, заявила, что российские захватчики сохраняют преимущество в живой силе 10:1 над украинскими силами на частях этого направления, и что личный состав врага в этом районе составляет преимущественно хорошо обученные солдаты-контрактники. В бригаде заявили, что россияне атакуют преимущественно пехотными группами.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты недавно продвинулись на Северском направлении. Кадры, опубликованные 22 марта и геолоцированные 24 марта, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись в полях к югу от Верхнекаменского (к востоку от Северска).

23 и 24 марта российские захватчики наступали в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

24 марта войска РФ атаковали в направлении Часового Яра, но продвинуться не смогли. 23 и 24 марта российские оккупанты наступали возле самого Часового Яра, возле Миньковки, Орехово-Васильевки и Ступочек.

23 марта российский "военкор" заявил, что путинские войска атакуют микрорайон Шевченко на юге Часового Яра при поддержке бронетехники.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры от 24 марта показывают, что ВСУ продвинулись по улице Михаила Грушевского в центре Торецка и в северной части Нелиповки (к югу от Торецка).

Между тем на Торецком направлении продвинулись и российские захватчики. Обнародованные 24 марта геолокационные кадры демонстрируют, что войска РФ продвинулись по улицам Даргомыжского и Донецкой на севере Торецка, по улице Строителей на юго-западе Торецка и по улице Советской на севере Александрополя (на юго-запад от Торецка).

Войска РФ атаковали под самим Торецком, возле Крымского, Дачного, Дилиевки, Щербиновки, Пантелеймоновки и Александрополя 23 и 24 марта.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец 24 марта сообщил, что враг усиливает развертывание оптоволоконных беспилотников на Торецком направлении.

Заместитель командира украинского батальона, который действует на Торецком направлении, сообщил, что россияне используют беспилотники для сброса взрывчатки и зажигательных устройств на позиции ВСУ в жилых домах, и что оккупанты все более полагаются на БПЛА, в частности оптоволоконные.

Заместитель командир рассказал, что РФ уволила командира неназванной дивизии, которая действовала на Торецком направлении, поскольку путинские войска не смогли продвинуться в этом районе.

Воины ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 23 марта, показывают, что Силы обороны Украины продвинулись в северо-восточной части н.п. Водяное Второе (к востоку от Покровска), и на юго-запад от Надеевки (на юго-запад от Покровска).

Вместе с тем на Прокровском направлении продвинулись также российские захватчики. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 24 марта, оккупанты продвинулись в юго-западной части Успеновки (на юго-запад от Покровска).

Войска РФ атаковали под самым Покровском, возле Елизаветовки, Водяного Второго, Лисовки, Сухого Яра, Возрождения, Шевченко, Котлино, Удачного, Новоалександровки, Успеновки, Новоандреевки, Котляровки, Богдановки, Новосергиевки и в направлении Сергеевки 23 и 24 марта.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют вблизи Шевченко, Песчаного (к юго-западу от Покровска) и Соленого.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, заявил, что россияне стягиваются в нескольких населенных пунктах и увеличивают численность командного состава, техники и пехоты. Он также сообщил, что враг атакует небольшими штурмовыми группами и использует мотоциклы для приближения к прифронтовым районам.

24 марта российские захватчики продолжали наступать на Кураховском направлении, но не продвинулись. 23 и 24 марта войска РФ атаковали в районе Константинополя, Алексеевки, Андреевки, Улаклы и Разлива.

Российские оккупанты недавно продвинулись возле Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 24 марта, показывают, что войска РФ продвинулись в восточной части Свободного Поля (к западу от Великой Новоселки).

Российские захватчики атаковали в районе Скудного, Веселого, Вольного Поля, Новоселки и Новополя 23 и 24 марта.

Украинский обозреватель Машовец заявил, что путинские войска не смогли оккупировать ни Бурлацкое (к северо-западу от Великой Новоселки), ни Привольное (к юго-западу от Бурлатки).

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Гуляйпольском направлении 23 марта.

24 марта войска РФ продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но продвинуться не смогли. 24 марта российские оккупанты атаковали возле Лобкового, Малых Щербаков и Степного.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Херсонском направлении 24 марта.

Ситуация на фронте

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 24 марта, с начала суток на фронте произошло 138 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины отметили, что наиболее активно российские оккупанты действовали на Покровском направлении.