ВСУ продвинулись под Клещиевкой и Вербовым: карты боев ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

16 сентября российские войска продолжали бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, достигли незначительного прогресса. Российский агрегатор новостей утверждал, что российские войска продвинулись к югу от Кременной в районе Белогоровки и Берестового (32 км к югу от Кременной).

16 сентября Минобороны России заявило, что на прошлой неделе российские войска улучшили свои тактические позиции на купянском направлении.

Сообщается, что украинские силы продолжали наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и не продвигались 16 сентября. Российские военные официальные лица утверждали, что российские силы отразили две украинские атаки в направлении Синьковки (9 км к северо-востоку от Купянска) и Ольшан (15 км к северо-востоку от Купянск) и пять украинских атак вблизи Торского (14) км к западу от Кременной и Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские войска 16 сентября вели наступательные действия под Бахмутом и продвигались вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, что украинские силы продвинулись к юго-востоку от Раздолевки (17 км к северо-востоку от Бахмута) и в северной Клищиевке (7 км к юго-западу от Бахмута).

Генштаб Украины и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщили 16 сентября, что украинские силы провели успешные штурмовые операции вблизи Клищиевки, а также продолжаются бои вблизи Клищиевки и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута). Представитель Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш сообщил, что украинские войска постепенно оттесняют российские войска с позиций и заставляют их отступать на бахмутском направлении.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска продолжают наступление на Бахмутском направлении. Российский военный блоггер признал украинский контроль над Андреевкой (10 км юго-западнее Бахмута), но другой российский "военкор" утверждал, что украинские силы контролируют лишь часть Андреевки и что большая часть населенного пункта является "серой зоной".

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы контролируют южную и центральную Клищиевку, но российский агрегатор новостей утверждал 15 сентября, что это поселение является "серой зоной", и украинские силы не закрепились в этом населенном пункте.

Российские источники утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали линию Клищиевка-Курдюмовка к северу от Бахмута и продолжаются бои у Клищиевки и Андреевки.

Российские силы проводили наступательные операции вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись 16 сентября. Российские милблогеры утверждали, что российские силы успешно контратаковали в северо-восточной Клещиевке и вблизи Андреевки. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска контролируют железную дорогу непосредственно к востоку от Андреевки, северо-восточную Клищиевку и Курдюмовку.

Украинский Генштаб и Маляр сообщили, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Ягодного (2 км севернее Бахмута) и Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута). Украинская 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада опубликовала кадры и сообщила, что российская артиллерия обстреляла российских военных, вероятно, 72-й отдельной мотострелковой бригады (3-го армейского корпуса), которые сдаются украинским силам в Андреевке.

Маляр сообщила, что украинские силы на линии Авдеевка-Донецк удерживают позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях (на западной окраине Донецка).

Российские войска вели наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не продвинулись 16 сентября. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Марьинки. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска атаковали с направления Опросного (3 км к юго-западу от Авдеевки) и на южной окраине Авдеевки, но не уточнил результат.

"Южная ось"

16 сентября украинские войска продолжили штурм административной границы между Донецкой и Запорожской областями, но подтвержденных успехов не добились. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы ведут штурм на Шахтерском направлении в районе границы Донецко-Запорожской области.

Действующий в этом районе российский батальон "Восток" заявил, что за последние три дня темп украинских действий снизился. Российский агрегатор новостей заявил, что подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады (36-я общевойсковая армия Восточного военного округа) 15 сентября отразили украинскую атаку у Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российские войска осуществили контратаку в районе границы Донецко-Запорожской области 16 сентября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Урожайного и понесли значительные потери в живой силе и технике. Российский военный блоггер утверждал, что подразделения 5-й общевойсковой армии (СВО) вытеснили украинские силы с позиций к северу от Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки) и заняли неопределенный опорный пункт.

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в западной Запорожской области и 16 сентября продвинулись вперед. Опубликованные 16 сентября геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска продвигались вдоль российских оборонных позиций к западу от Работиного (10 км к югу от Орехова).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, что украинская пехота продвинулась дальше вдоль серии российских оборонных позиций непосредственно к западу от Вербового (18 км юго-восточнее Орехова), но, вероятно, не поддерживает эти позиции.

Украинское присутствие на этих оборонных позициях свидетельствует о том, что российские силы тоже не контролируют эти позиции. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы добились неуточненного частичного успеха вблизи Вербового и Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы продолжали наступательные операции на Новопрокоповку с северо-запада, что свидетельствует о расширенном украинском присутствии к западу или юго-западу от Работиного. Другие российские источники утверждали, что небольшие украинские группы проводили неудачные штурмы без тяжелой техники вблизи Работиного и Вербового. В Минобороны России утверждали, что на прошлой неделе российские силы отразили 18 украинских атак вблизи Работиного и Вербового.

Российские силы совершили контратаку в западной Запорожской области, но не достигли подтвержденных успехов 16 сентября. Российский военный блоггер утверждал, что российские силы контратаковали с Копани (12 км юго-западнее Орехова) и Новпрокоповки, но не уточнил результат.

Российские источники продолжают сообщать об активности украинцев в дельте Днепра. 16 сентября российский военный блоггер заявил, что на островах в Днепре и вблизи них продолжаются бои в Херсонской области. В Минобороны России утверждали, что российские силы на херсонском направлении на прошлой неделе сосредотачивались на том, чтобы не допустить высадки украинских войск на восточном (левом) берегу Херсонской области, а также на островах в Днепре.

Представитель Южного оперативного командования Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска в оккупированном Крыму перенастраивают зону ПВО. 15 сентября Гуменюк заявил, что украинский удар по российской системе С-400 "Триумф" вблизи Евпатории в Крыму 14 сентября вынуждает российские силы изменить расположение своих систем противовоздушной обороны и что российские войска обнаружили значительные пробелы в противовоздушной обороне. покрытие в Крыму.

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