ВСУ продвинулись до 1 км в районе Угледара Донецкой области

"В рамках оборонной операции в районе города Угледар продолжаются меры по улучшению тактического положения. Так, наши подразделения и войска здесь продвинулись в сторону противника до 1 км", - говорится в сообщении.

Вместе с тем враг интенсивно обстрелял этот населенный пункт.

Бои на Таврическом направлении

На утро, 15 июня, украинские военные продвигаются на этом направлении. В частности, только за прошедшие сутки здесь ВСУ "отминусовали" больше 4 рот личного состава и 59 единиц техники. Кроме того, здесь был сбит вертолет Ка-52.

Справка

Угледар - город в Волновахском районе Донецкой области Украины, административный центр Угледарской городской общины. До 2020 года был городом областного значения.