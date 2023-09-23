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Украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового, - Тарнавский

Фото: бригадный генерал Александр Тарнавский (facebook_com_PresscentrTavria)
Автор: Наталья Юрченко

Контрнаступление ВСУ на Мелитопольском направлении продолжается. Украинские воины прорвали оборону россиян возле Вербового Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского в интервью CNN.

"На левом фланге (возле Вербового) мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", - сказал он.

скриншот deepstatemap.live

Тарнавский отметил, что украинские войска двигаются не так быстро, как ожидалось, как "в фильмах о Второй мировой войне".

По мнению Тарнавского, большой прорыв в контрнаступлении может произойти после того, как украинские защитники уволят Токмак Запорожской области. Этот город является стратегическим центром России. Как отмечает CNN, сейчас Силы обороны Украины находятся примерно в 20 километрах от Токмака.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают Силы обороны, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут – Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения окупантов и их линий снабжения.

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