ВСУ продолжают сдерживать врага, на Покровском направлении ситуация напряженная, - Генштаб

В военном командовании предоставили данные по оперативной обстановке по состоянию на 22.30 9 июня.

Российские обстрелы

Российские оккупанты нанесли по территории Украины 3 ракетных удара с применением 3 ракет и 53 авиационных удара с применением 69 КАБов (УАБов).

Также враг задействовал при атаках 529 дронов-камикадзе.

Кроме того, рассказали в Генштабе, захватчики совершили 2888 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

Ситуация на фронте

Отмечается, что с начала суток и до вечера воскресенья на фронте произошло 73 боевых столкновения.

На Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений без успеха противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать подразделения ВСУ в районах Волчанска, Липцев и западнее Глубокого.

На Купянском и Лиманском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"Штурмовые действия противника успехов не имели, ситуация контролируемая. Продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки", - передали в Генштабе.

На Северском направлении оккупанты безуспешно атаковали позиции Сил обороны в районе Выемки.

На Краматорском направлении было 9 боевых столкновений. Отмечается, что наибольшую активность оккупанты проявляли в Ивановском районе, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.

На Покровском направлении агрессор 27 раз атаковал позиции ВСУ в районах Прогресса, Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки.

"18 атак отбито, девять еще продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны держат рубежи, принимают меры по недопущению продвижения врага вглубь территории Украины", - говорится в отчете.

На Кураховском направлении враг 8 раз атаковал позиции ВСУ в районах Парасковеевки и Красногоровки. 7 атак отбиты. Продолжается боестолкновение в районе Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений.

"Всего с начала суток враг четыре раза безуспешно пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынок. Потери позиций и территорий не допущены", - отмечается в отчете Генштаба.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Удары по силам врага

Подразделениями авиации и ракетных войск и артиллерии ВСУ с начала суток 9 мая и до вечера были нанесены удары: