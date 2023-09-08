ВСУ продолжают прорывать оборону россиян в Запорожской области: карты боев ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской области

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и не предпринимали никаких заявленных или подтвержденных наступлений 7 сентября. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска) и Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватового).

Российский военный блоггер также сообщил о российских атаках вблизи Новоегоровки и Новоселовского (16 км северо-западнее Сватового). 6 сентября представитель Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш заявил, что российские войска после неудачи под Новоегоровкой проводят оперативную паузу и формируют новые боеспособные подразделения из ранее разгромленных подразделений для последующих атак.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись 7 сентября. Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска отразили неопределенные позиции в районе Серебрянского леса у Шипловки (примерно 10 км к югу от Кременной).[31] Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские силы отбили украинские атаки вблизи Кисловки (20 км юго-восточнее Купянска) и Дибровы (7 км юго-западнее Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские войска 7 сентября продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись к югу от Бахмута. На геолокационном видео, опубликованном 7 сентября, как 4-я мотострелковая бригада так называемой "ЛНР" наносит удар по украинским позициям, показывает, что украинские силы незначительно продвинулись северо-западнее Клищиевки (приблизительно 5 км юго-западнее Бахмута).

В Генштабе Украины сообщали, что украинские войска продвинулись на южном фланге Бахмута, а представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш 6 сентября отметил, что украинские войска наступали в районе Клищиевки. Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Клищиевки и Андреевки (9 км юго-западнее Бахмута).

Российские войска продолжали наступательные действия на бахмутском направлении и не предпринимали никаких заявленных или подтвержденных наступлений 7 сентября. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали вблизи Орехово-Василовки (13 км к северо-западу от Бахмута) и Клещиевки. Российский милблогер утверждал, что российские войска контратаковали вблизи Клещиевки, Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута) и Железянского (10 км северо-западнее Бахмута), но не уточнил результат этих атак.

Украинские силы 7 сентября не проводили заявленные или подтвержденные наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк.

Российские войска совершили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк 7 сентября и не совершили ни одного заявленного или подтвержденного продвижения. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на север от Донецка в районе Авдеевки и Новокалинового (12 км к северо-западу от Авдеевки) и на юго-западной окраине Донецка в районе Марьинки и Красногоровки.

Российский военный блогер прорекламировал краудфандинговую кампанию для бойцов 103-го мотострелкового полка (150-я мотострелковая дивизия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа), якобы воюющих в районе Марьинки.

"Южная ось"

Российские источники утверждают, что 7 сентября украинские войска продолжали наступление на административной границе между Донецкой и Запорожской областями, но не продвигались. Министерство обороны (МО) России утверждало, что российские силы отразили украинские штурмы у Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Российские источники утверждали, что подразделения 40-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) и 37-й отдельной мотострелковой бригады (36-я общевойсковая армия Восточного военного округа) отразили украинский штурм на рубеже Новодонецко-Новомайорское. от Большой Новоселки).

Российский батальон "Восток" и его командир Александр Ходаковский, обороняющиеся в этом районе, утверждали, что российские силы периодически отступают в тактические тылы, прежде чем восстановить свои исходные позиции, и что украинские и российские силы периодически обмениваются контролем над передовыми позициями вдоль Новодонецкого. Новомайорского.

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска также атаковали российские позиции вблизи Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и расширили кадры, якобы показывающие действующие вблизи Приютного элементы российской 336-й морской пехотной бригады (Балтийский флот) (15 км). юго-западнее Великой Новоселки).

Российские войска совершили ограниченные безуспешные наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской области 7 сентября. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Пречистовки (18 км юго-западнее Великой Новоселки).

7 сентября украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 7 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись дальше северо-западнее Вербового (18 км юго-западнее Орехова).

Известный российский военный блоггер утверждал, что украинские войска продолжили продвижение в этом районе, а другие "военкоры" утверждали, что украинские войска временно продвинулись к северо-западной окраине Вербового 6 сентября, что, вероятно, указывает на дальнейшее недавнее продвижение украинцев к северо-западу населённого пункта.

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска оттеснили украинские войска от северо-западных окрестностей Вербового, но ISW не заметил, что украинские силы удерживают позиции достаточно близко к северо-западным окрестностям Вербового, чтобы российские силы отбили их от окрестностей.

Спутниковые снимки, собранные 6 сентября, показывают горящие листья в полосе деревьев примерно в километре северо-западнее Вербового, что свидетельствует о том, что российские силы ведут огонь по наступающим украинским силам в этом районе.

Спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что 6 сентября украинские войска продвинулись к югу от Работиного и к западу от Вербового. Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону к востоку от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и добились неопределенных успехов в этом районе. Российские источники утверждали, что российские силы продолжали отражать механизированные украинские наступления на линии Работино-Вербовое.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы возобновили наступательные операции к западу от Орехова на западе Запорожской области и продвинулись 7 сентября, но ISW пока не может подтвердить эти первые сообщения. Он утверждал, что украинские войска возобновили наступление в районе Каменского (31 км к юго-западу от Орехова) и достигли неуточненных успехов в направлении Лугового (30 км к юго-западу от Орехова).

Он также утверждал, что украинские силы расширили свой контроль вдоль неопределенной части левого (южного) берега реки Янчокрак. Этот военный блоггер раньше других делал точные заявления об украинской наступательной активности в западной Запорожской области, хотя и раньше распространял намеренно ложную информацию.

Известный российский военный блоггер заявил, что украинские силы продолжают ограниченную активность на островах в дельте реки Днепр. Он утверждал, что две украинские десантные группы общим количеством около трех десятков человек выдвинулись с северной части острова Перевальский (к западу от Новой Каховки), но российские артиллерийские и танковые подразделения на левом берегу Днепра отбросили украинские силы к северной части острова.

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